Penélope Cruz se cuela en la polémica 'Casita' de Bad Bunny junto a su hermana Mónica y Luis Tosar

En plena oleada de críticas hacia La Casita de Bad Bunny en sus conciertos, la actriz Penélope Cruz ha acudido este miércoles como invitada junto a su hermana, la también actriz Mónica Cruz, y otros rostros del cine español como Óscar Jaenada, Goya Toledo, Luis Tosar o Andrea Duro.

La intérprete, que pasó recientemente por el Festival de Cannes como parte del reparto de La Bola Negra —la cinta dirigida por Los Javis por la que se alzaron con la Palma de Oro a Mejor dirección—, se ha colado en este exclusivo espacio en la cuarta noche del puertorriqueño en el Riyadh Air Metropolitano.

Además de los mencionados rostros del cine español, este miércoles, la zona VIP y escenario B del concierto de Benito también contó con con los artistas urbanos Saiko y Trueno. Sin embargo, ninguno de ellos salió a cantar con el puertorriqueño como artista invitado que, en esta ocasión, eligió como canción exclusiva Como antes, que interpretó en solitario.

Lo cierto es que Cruz era uno de los nombres que más se esperaba y que más resonaba entre los que aparecerían en La Casita en alguna de sus 12 fechas en España ya que la actriz también estuvo en uno de los conciertos del artista en su residencia en Puerto Rico, donde llegó a ser la encargada de gritar ese "Acho PR es otra cosa" que da comienzo a Voy a llevarte pa PR.

Cruz tampoco ha ocultado su admiración por el artista, con el que mantiene un trato cercano. "Soy muy fan, me encanta lo que hace, me cae genial. Él es muy buena persona, muy simpático, muy inteligente, me hace reír mucho", dijo en el programa Despierta América, donde reveló cómo fue su primer encuentro.

"Nos habíamos conocido dos años antes en Nueva York. Y es que es adorable y creo que lo que está haciendo es tan importante y me emociona mucho", destacó y admitió que, aunque al principio no tenían un vínculo cercano, sí que se han visto en varias ocasiones gracias a amigos en común. "No le conozco de tanto tiempo, pero tenemos muchos amigos comunes y este verano ya nos vimos más", señaló.

Después de las numerosas críticas por cosificación femenina y falta de diversidad entre los fans elegidos para compartir con los famosos y con el propio Bad Bunny este exclusivo espacio, el equipo del artista tuvo un punto de inflexión este miércoles cuando eligieron a personas con perfiles distintos al canon hegemónico de mujeres jóvenes y delgadas que había predominado en los primeros conciertos.

El nuevo proyecto de Penélope Cruz junto a Bad Bunny

Más allá de su amistad o relación cercana, Cruz y Benito van a participar juntos en un proyecto en la gran pantalla. Ambos pondrán voz a personajes de Toy Story 5. Así lo ha anunciado ella misma a través de un vídeo publicado por Disney España.

"Hola, soy Penélope Cruz, y en Toy Story 5 soy la voz del Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis", cuenta la actriz.

En el caso de Bad Bunny será una "Pizza con gafas". En esta nueva entrega también participará Bizarrap, quien dará voz a un Papá Noel de jardín, tal y como ha confirmado el estudio de animación.