El mapa del mundo que conoces no es el que usan en otras partes del mundo. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Según explica a El HuffPost Jesús Moreno Arriba, doctor en Geografía y Antropología Social y Cultural por la UNED, "los mapas no son totalmente inocentes desde un punto de vista ideológico y geopolítico, sino todo lo contrario". "Para vislumbrar estos sesgos sociopolíticos, socioculturales y antropológicos, es necesario saber leer entre líneas a la hora de consultar un mapamundi", agrega.

"Los cartógrafos han tenido que elegir a lo largo de la historia cómo van a representar bidimensionalmente en un plano el globo terrestre, que es tridimensional. La única manera de evitar las distorsiones y deformaciones sería usar un mapa esférico, por lo que las proyecciones cartográficas sobre un plano alteran, en mayor o menor medida, las proporciones geográficas", señala este experto.

En el globo terráqueo no existe un centro geográfico pero, a la hora de plasmarlo en un mapa, hay que situar en el centro alguna parte del mundo, "lo que obliga, hasta cierto punto, a relegar a la periferia o a los márgenes del plano a otros territorios de la esfera, tanto terrestres como marinos", señala este geo-antropólogo.

ETNOCENTRISMO

Todas las sociedades han ubicado sus territorios en el centro de sus cosmografías o mapas mundiales. El etnocentrismo juega un papel esencial en este punto. "Se trata de una actitud o práctica de un un grupo, etnia o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de los otros grupos", comenta Moreno.

"Es, a su vez, un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad geográfica y sociocultural. Las prácticas de uno mismo son consideradas normales y lógicas, a diferencia de los comportamientos exóticos y poco entendibles del 'otro", agrega.

En la mayoría de mapas siempre se priorizó el eurocentrismo, una forma particular de etnocentrismo que consiste en la tendencia a considerar a Europa como centro o protagonista de la historia y la civilización humanas. Sin embargo, en otros países, se considera que ese centro está en otro lugar.

ESTADOS UNIDOS

La visión estadounidense del mundo ha estado centrada sobre Estados Unidos en el eje este-oeste, mientras que Eurasia quedaba dividida en dos. La antigua Unión Soviética con sus once zonas horarias no era fácil de percibir para los americanos.

RUSIA

En lo que se refiere a la visión rusa del mundo, la proyección dominante en el país, la Karta Mira, sitúa a Moscú en el centro del mapa y a la masa euroasiática ocupando más de la mitad de este, de manera que el continente americano aparece estirado y estrecho.

CHINA

Por lo que respecta a la República Popular China, esta centra el mundo, obviamente, en el Océano Pacífico. En lo que se refiere al eje norte-sur, el Ecuador está de manera precisa situado en el centro. Esta proyección acentúa la curvatura de los extremos, lo que enfatiza lo lejanos que aparecen, a ojos de los chinos, Europa occidental y Estados Unidos, dos de sus principales rivales por la hegemonía geopolítica mundial.

AUSTRALIA

En el mapa de Australia el polo sur bien podría ser el norte, y viceversa. En Australia, los mapas The World Upside Down son todo un éxito. Fuentes de la embajada australiana en España han explicado a El HuffPost que, aunque no hay ningún mapamundi que se use de manera oficial en su país, sí es común que los mapas sitúen a Australia en el centro, con África y Europa a la izquierda y América a la derecha.

ESPAÑA

"En el caso de España, generalmente el continente americano se representa a la izquierda, España y Europa en el centro y Asia y Oceanía a la derecha. Por consiguiente, si nos preguntarán cómo es o cómo vemos el mundo, a buen seguro que contestaríamos que de acuerdo a este posicionamiento convencional y hegemónico", explica el geo-antropólogo de la UNED. "Esta disposición en el gráfico del plano no se corresponde con la realidad geográfica, sino que es fruto de fenómenos, procesos y prácticas etnocéntricas, eurocéntricas e hispanocéntricas".

VISIONES DEL MUNDO

Todos y cada uno de estos planisferios ofrecen una visión del mundo producida a partir de sus propias y subjetivas visiones etnocéntricas. "Todos incorporan sus pretensiones de utilidad, legitimidad y credibilidad; pero ninguno de ellos es una fiel proyección cartográfica de las dimensiones geográficas reales y objetivas", puntualiza el geoantropólogo.

En este sentido, Moreno cree relevante que en las aulas se muestre "el debate que existe en relación a las diferentes maneras de representar el mundo", con la finalidad de alejarse de teorías eurocéntricas y promover en los estudiantes "una lectura crítica" de los mapas.

"Tras la elección de una mirada para el mapamundi siempre hay unas connotaciones ideológicas y, con ello, sociopolíticas y geopolíticas", concluye Moreno. "La elección de una perspectiva u otra marca la visión del mundo que sucesivas generaciones, nacidas y educadas en un determinado territorio, aprenderemos y tendremos siempre del planeta".