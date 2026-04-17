Las aerolíneas europeas piden a Bruselas endurecer las normas y dejar sin indemnización a quienes vean cancelado su vuelo este verano por la crisis del queroseno

La reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán abre una ventana a la esperanza en plena crisis del petróleo y, por extensión de los combustibles. Pero el golpe al sector va mucho más allá de la buena noticia conocida este viernes.

El auge inmediato de los precios desde que EEUU e Israel atacaron Irán el 28 de febrero causó incontables problemas desde el día 1. Entre los sectores más afectados se encuentran las aerolíneas, que ya han abierto el abanico de respuestas de urgencia a una crisis que amenaza con cronificarse si no hay una mejora inmediata.

Ahora, al auge de los precios del combustible se suma otro elemento parejo en crisis de este tipo, la escasez de queroseno, la 'gasolina de los aviones'. Las últimas en moverse han sido las aerolíneas alemanas, que se han unido junto con los aeropuertos, para exigir medidas con las que evitar el colapso del tráfico aéreo.

El S.O.S. tiene sus miras en lo inmediato pero aún más en la campaña de verano, por ser el periodo de mayor movilidad de viajeros nacionales e internacionales por todo el planeta.

Al respecto, el colectivo 'aéreo' reclama al gobierno federal de Alemania una serie de medidas dentro de un plan de siete puntos, como detalla la publicación Die Welt que esperan elevar a las aurtoridades comunitarias de la UE.

El plan urge a actuar para evitar cancelaciones masivas de vuelos a corto plazo, aliviar la presión sobre el sector y garantizar las vacaciones de verano, como principales problemas a la vista.

Las medidas clave

El punto de actuación más urgente para aerolíneas y aeropuertos es la liberación de reservas nacionales y europeas de queroseno, ya que alrededor del 50% de la producción mundial de queroseno se concentra en la región del Golfo Pérsico.

Igualmente, se plantea como necesario asignar a corto plazo derechos de tránsito para el sistema de oleoductos de la OTAN y el Sistema de Oleoductos de Europa Central (CEPS, por sus siglas en inglés)

Por otro lado, reclaman aprobar en este ínterin la categoría de queroseno Jet-A, como añadido al europeo Jet-A1. La nueva 'opción' de combustible es habitual en EEUU, lo que abriría el mercado de suministros y de reservas.

Las medidas, no obstante, no son únicamente en sentido activo, sino que incluyen todo tipo de protecciones ante las esperadas demandas masivas de indemnización de pasajeros afectados por cancelaciones, retrasos o cambios de precio de los billetes. El colectivo reclama a las autoridades nacionales y europeas no tener que indemnizar a aquellos pasajeros que se hayan quedado sin vuelo alegando que hay motivos justificados en la actual crisis de los combustibles.