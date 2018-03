El romántico detalle de esta escena de 'Friends' en el que nunca te habías fijado

Han pasado más de 10 años desde el último episodio de Friends y, sin embargo, todavía hoy seguimos descubriendo detalles en los que no nos habíamos fijado. Giros de guión sorprendentes que los guionistas, muy hábiles, dejaron para que los fuéramos descubriendo.

El último tiene que ver con la relación entre Chandler y Monica que, aunque no comenzó hasta el episodio 24 de la cuarta temporada, ya estaba escrita de antemano.

Sí, como lo lees.

Concretamente, cuatro episodios antes, cuando se produjo esta mítica escena en la que las tres chicas de la serie están bebiendo cerveza y comiendo palomitas vestidas de boda:

Es el episodio número 20 de la cuarta temporada, llamado El de los vestidos de novia, en el que Ross pide a su hermana Monica que recoja el traje de boda de Emily, su prometida.

Monica no puede evitar ponerse el vestido estando sola en su casa y, mientras lo hace, aparece Phoebe que también se ha vestido de blanco. Al final del episodio, para alegrar a Rachel tras un mal momento, las tres deciden pasar un rato vestidas de novias bebiendo cerveza.

Sin embargo, en ese momento llaman a la puerta. "Oh, es Chandler", dice Mónica, "viene a recoger unas velas para su gran cita", explica en referencia a la chica que Chandler conoció en una clínica de sueño.

¿Es casualidad que Monica diga esto? Puede que sí, pero lo curioso es que, si avanzamos en la serie, Chandler llenó de velas el piso de Monica para pedirle matrimonio, en el episodio 25 de la temporada 6. Es decir, dos temporadas después.

Asumamos que es una mera coincidencia. ¿Y qué hay de la siguiente frase que se oye decir a las chicas cuando estaban vestidas de novia?

"No abras que nos va a ver así", dice Monica a Rachel, que acude a abrir la puerta. "No, el novio no puede ver a la novia", añade Phoebe. "¡No te vas a casar con Chandler!", responde Rachel.

Vale, Phoebe no. Pero Monica sí.

Esto ocurrió en el episodio 24 de la temporada 7. Tres temporadas después de aquellos dos comentarios.

¿Casualidad o lo tenían ya previsto los guionistas?