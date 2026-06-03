El ejército ruso apuesta por el camuflaje 'zebra' contra los drones con IA

Rusia cambia de estrategia para blindarse de los sorpresivos ataques de drones y robots ucranianos. El cambio ha sido del todo visual, porque como recogen numerosas publicaciones en medios internacionales y redes sociales el ejército ruso ha optado por un camuflaje del todo radical.

Según las imágenes que llevan días circulando, las tropas de Vladimir Putin han optado por una pintura de camuflaje al modo de una zebra. Hay dos modelos, uno con líneas rectas blancas y negras que cubren hasta los neumáticos, el otro es algo más curvilíneo pero igualmente basado en el cromatismo de este animal.

Ambos modelos de camuflaje están siendo los utilizados sobre camiones rusos de gran tonelaje, como sus conocidos KAMAZ y Ural. Como detalla TWZ, la estética retrotrae al esquema de pintura que utilizó la Marina Real Británica durante la Primera Guerra Mundial.

Entonces la estrategia ayudó a reducir las bajas marinas por ataques de submarinos alemanes por el efecto confuso que generaba el patrón geométrico con bloques de color de alto contraste.

Lo aplicado con los barcos tiene ahora réplica en los camiones rusos y en ambos casos se repite el resultado, porque el camuflaje cromático 'de zebra' permite disimular la forma del vehículo y sobre todo, dificulta la percepción de la distancia y la perspectiva.

Pero esta vez el objetivo no es tanto el ojo humano. Ahora el gran reto es engañar a los sistemas tecnológicos ucranianos, como cámaras electroópticas o infrarrojas, muchos de ellos basados en inteligencia artificial para detectar posiciones y activos del enemigo.

La IA está cada vez más desarrollada en los sistemas de los drones ucranianos para aumentar su eficacia en combate, especialmente en aquellas aeronaves no tripuladas de gama baja. Una de las grandes tecnologías es la de la visión artificial, un avance que permite al dron aprender a reconocer, identificar, clasificar y rastrear objetos, además de proporcionar recomendaciones al operador sobre qué hacer. Todo esto siempre que haya un operador y el dron no opere de forma autónoma.