Trump vuelve a poner fecha a la paz con Irán: cree que "el acuerdo puede llegar este mismo fin de semana"

El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.

Donald Trump vuelve a mostrarse optimista sobre el futuro de las negociaciones con Irán. Después de semanas de borradores, rectificaciones, amenazas cruzadas y episodios de tensión militar en el Golfo, el presidente de Estados Unidos aseguró este miércoles que el acuerdo que negocian Washington y Teherán podría cerrarse "durante el fin de semana".

"Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", afirmó Trump durante un acto celebrado en el Despacho Oval.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado, después de varios incidentes militares registrados en los últimos días y cuando todavía persisten diferencias importantes sobre el programa nuclear iraní.

Trump minimiza los últimos ataques

El mandatario también fue preguntado por el reciente lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra objetivos en países vecinos, entre ellos Kuwait, y por la posterior respuesta estadounidense contra una instalación militar situada en la isla iraní de Qeshm.

Sin embargo, Trump restó importancia a esos episodios y negó que supongan una ruptura de la tregua bilateral vigente desde el pasado 8 de abril.

"Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", aseguró.

Incluso llegó a sugerir que la reacción iraní podría entenderse como una respuesta a actuaciones previas de Estados Unidos.

"Algunas personas podrían argumentar que fueron provocados levemente", afirmó en referencia a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones que intentaban acceder a puertos iraníes.

El obstáculo nuclear sigue sobre la mesa

Aunque Trump ya había anunciado la semana pasada que tomaría una decisión definitiva sobre el borrador del acuerdo, finalmente el texto fue devuelto a Teherán con modificaciones.

Las principales diferencias siguen girando en torno al programa nuclear iraní y a las condiciones para garantizar que la República Islámica no desarrolle armas atómicas.

De hecho, el propio presidente aseguró este miércoles en una entrevista que Irán ha aceptado no fabricar armas nucleares, aunque admitió que la situación todavía no está completamente cerrada. "Irán podría cambiar de opinión", reconoció.

Un acuerdo que sigue pendiente

Las conversaciones buscan poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán y abrir una nueva etapa de estabilidad en la región. Pese al optimismo mostrado por Trump, el historial reciente de las negociaciones invita a la cautela.

En las últimas semanas la Casa Blanca ha anunciado avances en varias ocasiones que posteriormente fueron matizados, retrasados o directamente cuestionados desde Teherán.

Ahora, el presidente estadounidense vuelve a señalar una fecha en el calendario. Y asegura que la paz podría estar mucho más cerca de lo que parecía hace apenas unos días.