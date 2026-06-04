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Trump vuelve a poner fecha a la paz con Irán: cree que "el acuerdo puede llegar este mismo fin de semana"
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Trump vuelve a poner fecha a la paz con Irán: cree que "el acuerdo puede llegar este mismo fin de semana"

Ha asegurado que las negociaciones con Teherán avanzan pese a los últimos incidentes militares y sostiene que la tregua sigue intacta desde abril.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Donald Trump vuelve a mostrarse optimista sobre el futuro de las negociaciones con Irán. Después de semanas de borradores, rectificaciones, amenazas cruzadas y episodios de tensión militar en el Golfo, el presidente de Estados Unidos aseguró este miércoles que el acuerdo que negocian Washington y Teherán podría cerrarse "durante el fin de semana".

"Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", afirmó Trump durante un acto celebrado en el Despacho Oval.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado, después de varios incidentes militares registrados en los últimos días y cuando todavía persisten diferencias importantes sobre el programa nuclear iraní.

Trump minimiza los últimos ataques

El mandatario también fue preguntado por el reciente lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra objetivos en países vecinos, entre ellos Kuwait, y por la posterior respuesta estadounidense contra una instalación militar situada en la isla iraní de Qeshm.

Sin embargo, Trump restó importancia a esos episodios y negó que supongan una ruptura de la tregua bilateral vigente desde el pasado 8 de abril.

"Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", aseguró.

Incluso llegó a sugerir que la reacción iraní podría entenderse como una respuesta a actuaciones previas de Estados Unidos.

"Algunas personas podrían argumentar que fueron provocados levemente", afirmó en referencia a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones que intentaban acceder a puertos iraníes.

El obstáculo nuclear sigue sobre la mesa

Aunque Trump ya había anunciado la semana pasada que tomaría una decisión definitiva sobre el borrador del acuerdo, finalmente el texto fue devuelto a Teherán con modificaciones.

Las principales diferencias siguen girando en torno al programa nuclear iraní y a las condiciones para garantizar que la República Islámica no desarrolle armas atómicas.

De hecho, el propio presidente aseguró este miércoles en una entrevista que Irán ha aceptado no fabricar armas nucleares, aunque admitió que la situación todavía no está completamente cerrada. "Irán podría cambiar de opinión", reconoció.

Un acuerdo que sigue pendiente

Las conversaciones buscan poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán y abrir una nueva etapa de estabilidad en la región. Pese al optimismo mostrado por Trump, el historial reciente de las negociaciones invita a la cautela.

En las últimas semanas la Casa Blanca ha anunciado avances en varias ocasiones que posteriormente fueron matizados, retrasados o directamente cuestionados desde Teherán.

Ahora, el presidente estadounidense vuelve a señalar una fecha en el calendario. Y asegura que la paz podría estar mucho más cerca de lo que parecía hace apenas unos días.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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