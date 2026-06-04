Se fija en los techos del aeropuerto de Madrid y descubre algo que muchos no saben

Los aeropuertos están llenos de detalles que pasan desapercibidos incluso para quienes los utilizan con frecuencia. Señales, símbolos, colores o elementos arquitectónicos que tienen una función concreta, pero que la mayoría de pasajeros rara vez se detienen a observar.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a una usuaria de TikTok, que ha compartido un vídeo mostrando una curiosidad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que ha sorprendido a muchos viajeros.

La protagonista de la grabación, publicada en la cuenta @nuriablanco333, explica que los característicos techos de colores que pueden verse en algunas zonas de la terminal no son simplemente una decisión estética.

Tienen una utilidad práctica.

Un código de colores para orientarse

"Voy a enseñar algo que igual no sabes del aeropuerto de Madrid", comienza explicando en el vídeo. A continuación señala cómo distintas zonas del techo aparecen pintadas en colores diferentes. Algunas son amarillas, otras azules y otras rojas.

La razón, según cuenta, está directamente relacionada con las puertas de embarque. "Eso es para que encuentres más fácilmente tu puerta de embarque", explica.

El detalle que muchos pasan por alto

La usuaria asegura que cada grupo de puertas está asociado a un color determinado y que esa misma referencia aparece tanto en la señalización como en la propia estructura del edificio. Por ejemplo, según relata, las puertas identificadas con una determinada letra utilizan carteles azules, mientras que otras zonas emplean colores verdes, rojos o amarillos.

De esta forma, los pasajeros pueden orientarse visualmente incluso desde largas distancias simplemente observando el color predominante del techo. "Desde el techo puedes ver exactamente por dónde está tu puerta", resume.

Un diseño pensado para millones de viajeros

Aunque muchos pasajeros nunca se habían fijado en este detalle, la organización visual mediante colores es un recurso habitual en grandes infraestructuras donde miles de personas necesitan desplazarse rápidamente cada día.

En espacios tan amplios como el aeropuerto de Madrid, donde algunas terminales cuentan con largas distancias entre controles, comercios y zonas de embarque, cualquier ayuda para facilitar la orientación puede ahorrar tiempo y reducir la sensación de desorientación.

Por eso, lo que para muchos parece simplemente un elemento decorativo forma parte en realidad de un sistema diseñado para hacer más intuitivo el recorrido de los viajeros. Y después de ver el vídeo, es probable que más de uno vuelva a mirar hacia arriba la próxima vez que pase por Barajas.