El espía Skripal sale del estado crítico un mes después de ser envenenado

El espía doble ruso Sergei Skripal , de 66 años, ha salido del estado crítico y su salud mejora rápidamente, según reveló hoy el hospital de la localidad inglesa de Salisbury, donde está ingresado desde que hace un mes fue envenenado con un agente nervioso de uso militar.

El antiguo informador ruso, que trabajó para el MI6 británico en labores de contraespionaje, está "respondiendo bien al tratamiento" que se le aplicó tras ser hallado inconsciente en el banco de un parque el pasado 4 de marzo junto a su hija, Yulia, informó la directora médica del centro, Christine Blanshard.

Yulia, de 33 años, que había llegado al Reino Unido procedente de Rusia un día antes del incidente para visitar a su padre, se mantiene estable desde hace una semana y ha recuperado el habla.

La investigación para determinar quién trató de asesinar a los Skripal continúa abierta, si bien el Gobierno británico ya ha indicado que el veneno empleado es un agente tóxico del tipo Novichok y considera "altamente probable" que el Kremlin esté detrás del ataque.

Moscú niega haber fabricado o poseído ese agente químico y ha exigido participar en las pesquisas que ha iniciado la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), una propuesta que fue rechazada el miércoles por el organismo internacional.

El incidente ha provocado una crisis en las relaciones entre Londres y Moscú que ha llevado al Reino Unido a expulsar a 23 diplomáticos rusos, una medida que Rusia replicó pocos días después.

Más de cien miembros del cuerpo diplomático ruso han sido además expulsados de casi 30 países que se han alineado con Londres, entre ellos Estados Unidos, que retiró el permiso para permanecer en su territorio a 60 diplomáticos.

La mejora de la salud de Skripal fue celebrada por la embajada rusa en el Reino Unido con un tuit en el que se leía: "¡Buenas noticias!".

