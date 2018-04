La declaración de amor de Hugh Jackman a su mujer tras 22 años juntos

El actor Hugh Jackman, de 49 años, ha reblandecido corazones con un mensaje de amor a su mujer tras 22 años juntos. Junto a una fotografía con su esposa, Deborra-Lee Furness, de 62 años, el intérprete escribió estas bonitas palabras:

Creo que en la vida necesitamos ver y ser vistos de verdad por las personas más importantes de nuestra vida. Deb, desde el primer día hemos tenido eso. 22 años después... eso sólo es más profundo. Tú y los niños sois el mayor regalo que nunca tendré. Te quiero un billón de veces alrededor de la Tierra".

La declaración del protagonista de Lobezno supera los 800.000 me gusta en menos de 20 horas (pincha aquí si no ves la fotografía correctamente).

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Apr 11, 2018 at 4:37am PDT

La pareja se conoció en el rodaje de la serie de televisión Correlli. Tienen dos hijos, Oscar Maximiliam, de 18 años, y Ava Eliott, de 13.

En una entrevista, Jackman contó que aquella serie fue su primer trabajo fuera de la escuela de Arte Dramático. "Ella era una gran estrella. Me recogieron y ella estaba en el asiento delantero del coche. Nunca lo olvidaré. Se quitó el cinturón y se dio vuelta, extendió la mano, se quitó las gafas de sol y dijo: "Hola, soy Deborra-lee Furness, un placer conocerte", recordó. Al poco, se dio cuenta de que estaba enamorado de ella y montó una cena con una veintena de invitados para coincidir con ella.

"He notado que no has hablado conmigo en una semana, ¿qué está pasando?", le preguntó la actriz cuando se quedaron a solas. Jackman le confesó lo que sentía: "Me he enamorado de ti. Lo superaré, lo siento". Para su sorpresa, ella sentía lo mismo. "Nunca, ni en un millón de años pensé que sería correspondido", afirmó el actor.