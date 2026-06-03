Vuelco en el tiempo: seguirá el calor veraniego, pero en estas zonas se esperan lluvias y tormentas

El calor veraniego ha llegado para quedarse. Aunque las últimas horas se ha ido rebajando, este alivio será pasajero. A lo largo de los próximos días los termómetros seguirán marcando temperaturas más altas de lo normal para la época.

Las máximas de hoy miércoles serán de 34ºC en el interior de Andalucía y de 32ºC en Extremadura. En el resto de la península se encontrarán alrededor de los 30ºC e incluso por debajo, sobre todo en el tercio norte.

Pero sin duda, el gran cambio lo vas a percibir durante la noche. Las mínimas no alcanzarán los 20ºC en prácticamente ningún punto del país, tan sólo en algunas zonas del sur. Es decir, en las próximas madrugadas no habrá noches tropicales y podrás conciliar el sueño, según predicen los meteorólogos.

Desde el jueves y hasta el sábado la tendencia será similar. Sin embargo, el domingo vuelven a subir las temperaturas. Se esperan máximas de 36ºC en el interior de Andalucía y Extremadura, así como en Castilla-La Mancha.

Este calor veraniego durante la primavera no sólo está teniendo lugar en España. Europa Occidental está experimentando temperaturas más altas de lo habitual para la época del año. En Reino Unido, de hecho, se ha batido el récord de calor en un mes de mayo, con 35ºC en Londres.

Además, la ONU ha advertido que el período 2026-2030 será especialmente cálido en todo el mundo. Si se cumple la predicción, podría registrarse el año más caluroso de la historia.

Vuelven las lluvias

Los expertos también avisan de la llegada de una vaguada que afectará a ciertos puntos de la península. No sólo tendrás que estar pendiente del calor, también de las precipitaciones.

El jueves habrá lluvias débiles en el extremo norte, mientras que el viernes se esperan chubascos que pueden ser localmente fuertes en el arco mediterráneo y Baleares.

El fin de semana sí que estará marcado por los cielos despejados.

En verano podría llegar 'El Niño'

La ONU ha advertido de la llegada de 'El Niño' para este verano, lo que podría suponer un aumento de las temperaturas a nivel global.

Este fenómeno también puede provocar situaciones meteorológicas extremas, como el aumento de las lluvias torrenciales o de la sequía, dependiendo de la zona.

Eso sí, la Aemet ha aclarado que no hay una relación directa entre el desarrollo de 'El Niño' y posibles efectos en España.