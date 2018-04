Cifuentes dimite también de la Presidencia del PP de Madrid

Segundo adiós. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha renunciado este viernes también a la Presidencia del PP de Madrid, según fuentes del partido.

Cifuentes ya dimitió el pasado miércoles como presidenta de la Comunidad de Madrid tras filtrarse un vídeo en el que aparecía robando dos cremas en un hipermercado y tras semanas de escándalo por su máster.

La política del PP solo dejó ese día el Gobierno regional, pero se mantenía como líder del PP en la Comunidad de Madrid y como diputada en la Asamblea. En Génova querían también que dejara de ocupar el máximo puesto en el partido a nivel regional.

Cifuentes ha enviado una carta a la 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, avanzándole su decisión y pidiéndole que se lo trasladara al líder del partido, Mariano Rajoy.

"Una decisión muy dolorosa"

En la misiva, la expresidenta dice que se trata de una decisión "muy dolorosa" porque lleva militando en el partido "mucho más" de la mitad de su vida, "dando siempre lo mejor" de ella y luchando por sus "principios y valores".

Recuerda que es la segunda renuncia durante esta semana y señala que "lamentablemente" se ha visto obligada a tomar estas "dificilísimas" decisiones para "no perjudicar a los madrileños" poniendo "en riesgo la Presidencia de la Comunidad de Madrid", que necesita "estabilidad".

"He sido siempre leal a nuestro presidente, cuyo respeto, aliento y cariño nunca me han faltado y que agradezco expresamente; a nuestro partido, que tanto ha hecho por España y a todos los madrileños, a los que me votaron y apoyaron, y a los que no lo hicieron", subraya.

Y hace mención especial a Cospedal, que ha sido su gran apoyo durante estos días: "No hace falta que haga especial mención, María Dolores, hacia ti, no solo porque eres la secretaria general del partido, sino también porque eres mi amiga, y siempre me lo has demostrado".

Concluye: "Esté donde esté en cada momento, siempre podréis contar conmigo".

Como mensaje de despedida, Cifuentes ha dado las gracias a todos en Twitter:

Gracias a todos. Por todo... y por tanto. De corazón ❤️😊 pic.twitter.com/A2PW83WBxh — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 27 de abril de 2018