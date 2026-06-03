La periodista Pilar Rahola hace esta llamativa comparación para referirse a Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece estar pergeñando una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la representación del arco parlamentario no engaña: los números no dan.

Por ello, desde Génova 13 están intentando ganarse a PNV y a Junts. Los independentistas catalanes no apoyarían una moción de censura donde esté Vox, por lo que la operación parece casi imposible.

Es por ello por lo que Feijóo busca recabar apoyos entre los empresarios catalanes, muy próximos a la cúpula del partido que lidera Miriam Nogueras. Una de las voces mediáticas más próximas a Junts es la periodista Pilar Rahola, quien este martes estuvo en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro.

Allí habló sobre la moción de censura "instrumental" que plantea Feijóo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. "Es fake, es mentira", aseguró Pilar Rahola sobre los últimos movimientos del líder popular.

"Ha tenido dos años para hablar"

Sin embargo, lo más llamativo de su intervención fue la descripción que hizo de Feijóo, al que comparó con un roedor. "Es el hámster: parece que corre y anda, pero no va a ningún lugar", afirmó la tertuliana catalana.

"Si tú quisieras plantear una posible negociación para una moción instrumental tomarías el teléfono; no harías ruedas de prensa. Enviarías fontaneros -las Leires de turno- intentarías hablar por algunas vías... habría un trabajo discreto y razonable", aseguró Rahola.

Para la periodista, el PSOE "hizo algo correcto, que fueron los gestos necesarios para crear un ambiente donde se podía hablar", a diferencia de lo que ha hecho el PP. "Feijóo ha tenido dos años para hablar, y puedo afirmar con rotundidad que no ha existido nada", añadió después.

Sobre el líder del PP aseguró que "no quiere una moción", sino "que se vaya pudriendo el gobierno, ganar tiempo... porque la moción de censura requiere valentía y coraje, y por tanto hacer política".