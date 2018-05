Javier Ruiz habla del final de 'Las Mañanas de Cuatro': "Esto es lo que hay"

Javier Ruiz, presentador de Las Mañanas de Cuatro, ha hablado sobre el final de uno de los emblemas matutinos del canal de Mediaset.

El presentador ha comentado la cancelación de su programa sin aspavientos y con humildad, sin querer ser protagonista.

Así ha empezado su programa este lunes 21 de mayo:

"Poderes económicos, poderes políticos, intereses económicos, intereses políticos. Si lo hemos conseguido o no, juzguen ustedes. Esto es lo que hay, y vamos a evitar a partir de aquí hablar de nosotros, porque saben ustedes que en este programa y en esta casa hay otra filosofía, y es que los periodistas no son protagonistas. Los protagonistas están ahí fuera, y no aquí dentro. La información está ahí fuera, y no aquí dentro. Y se la vamos a servir, hasta el último día, hasta el día 14 de junio. Esto es lo que pretendemos, así que esto es lo que hacemos. Desde ya. Noticias, información, análisis. Juzguen ustedes y fórmense ustedes la opinión. Bienvenidos, esto son Las Mañanas de Cuatro".

#14Junio Javier Ruiz informa sobre el cierre de Las Mañanas de Cuatro...esta misma mañana a laa 11.20 hs pic.twitter.com/cRC8wgGceZ — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 21 de mayo de 2018

El programa se va a tomar vacaciones de verano antes de lo habitual para dejar espacio al deporte, aunque todo apunta a que no volverá en septiembre, según fuentes consultadas por El HuffPost. Cuatro emitirá los partidos del Mundial que se jueguen en horario de day time, que en su mayoría coinciden en la franja del mediodía.