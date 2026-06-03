La Audiencia de Valencia da la razón a Carlos Mazón y acepta su personación en la causa de la DANA

El todavía presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA.

La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Mazón contra la desestimación de la jueza de la DANA de personarse en el procedimiento.

Los seis magistrados concluyen que "de otro modo, se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne" y advierte que el pronunciamiento "se limita, exclusivamente, a resolver si debe admitirse o no la personación".

Así, la Audiencia admite su personación en la causa al amparo del artículo 118 bis de la Lecrim para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" del aforado, puesto que es diputado.

En otras palabras, " no deben extraerse conclusiones en relación a particulares que no han sido objeto del recurso y que tampoco eran objeto de lo resuelto en el auto recurrido".