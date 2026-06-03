El pasado mayo pulverizó los registros de muertes por calor en España con 101 fallecimientos

Dos trabajadores se protegen del sol con una sombrilla en el puente de San Telmo en Sevilla.

Nuevo funesto récord en España. Este pasado mes de mayo pasará a la historia como el más letal, en cuanto a muertes atribuidas al calor, desde que existen registros. El Ministerio de Sanidad ha actualizado este miércoles los datos recogidos en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), donde se ha alcanzado el mayor nivel con 101 fallecimientos.

Esta cifra supone multiplicar por 3,6 la media de fallecimientos de la última década, concretamente en todo el período comprendido hasta 2015, momento en que se creó dicho registro. Desde entonces, las muertes por altas temperaturas acumuladas ascienden a 27.564. El récord en términos anuales se batió en 2022 con 4.789 fallecimientos, seguido de 2025, cuando se contabilizaron 3.832.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto el foco en el adelantamiento del verano meteorológico, esgrimiendo que como la variación registrada desde la década de los ochenta hasta la actualidad. Ahora dura casi seis semanas más, lo que para la titular de Sanidad "significa que una generación entera de españoles está viviendo un clima sustancialmente distinto al que conoció durante su infancia".

El perfil mayoritario: mujeres mayores en el norte

Si se pone el foco en los datos de los muertos por calor del pasado mayo, se extrae un perfil predominante. El responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio, Héctor Tejero, ha explicado que ha afectado en mayor medida a mujeres mayores del norte, como Euskadi, Asturias y Galicia, que cuentan con menor grado de adaptación al calor, por las características meteorológicas históricas de dichos territorios.