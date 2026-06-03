‘La Casita’ de Bad Bunny: redes sociales, polémica sobre quién esta dentro y un punto de inflexión con perfiles más diversos

57 conciertos y 18 países es el recorrido que está haciendo Bad Bunny con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS que empezó el pasado mes de noviembre. Sin embargo, lo más comentado de este show no es el repertorio de canciones ni los artistas invitados, sino la ya famosa "Casita de Bad Bunny".

Esta parte del escenario empezó siendo un elemento simbólico dentro del universo creativo de la gira, en homenaje a los barrios y las raíces de Puerto Rico, pero ahora se ha transformado en uno de los fenómenos virales de la gira mundial. Pero junto a la fascinación también han llegado las críticas y las redes sociales se han encargado de difundir todo tipo de contenido relacionado con la polémica.

De símbolo cultural a fenómeno viral

'La Casita' con cerca de 13 metros de ancho, balcón, cocina y tejado transitables, se convirtió rápidamente en el espacio más exclusivo del espectáculo. Por ella han pasado celebridades de primer nivel como LeBron James, Lionel Messi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Karol G o Kylian Mbappé. En España, nombres como Ester Expósito, Chiara Ferragni, Marta Ortega, Lamine Yamal, Los Javis o Álvaro Carreras también han sido vistos disfrutando de la experiencia.

Los invitados seleccionados comparten espacio con el artista, pueden moverse libremente por la estructura y viven el espectáculo a escasos metros de Bad Bunny. Y aunque algunos estarían dispuestos a pagar lo que sea por subir, no existe una entrada VIP que garantice el acceso ni una regla oficial para conseguirlo, aunque muchos coinciden en que existen ciertos requisitos físicos para entrar.

¿Hay un canon de belleza para entrar?

En las últimas semanas, en TikTok, X e Instagram se han multiplicado los vídeos de asistentes analizando quiénes eran seleccionados para subir a 'La Casita'. La gente no ha tardado en concluir que predomina la presencia de mujeres jóvenes que encajan en los estándares de belleza más habituales de las redes sociales.

Los comentarios han señalado que, concierto tras concierto, era frecuente ver mujeres con estéticas similares: looks playeros, maquillaje cuidado, brillos, minifaldas o escotes y una imagen muy alineada con los códigos visuales que dominan actualmente plataformas como Instagram o TikTok.

Los testimonios alimentan el debate

Parte de la polémica se ha alimentado por los propios testimonios de asistentes que lograron acceder. Una de las experiencias fue la de Mar Gaziano, una joven chilena que aseguró haber sido seleccionada para entrar en 'La Casita' durante un concierto en Santiago en el mes de enero.

En su relato identificaba varios patrones observados durante la selección: mayoría de mujeres, grupos pequeños, personas ubicadas en pista y una estética concreta que, según ella, parecía repetirse entre muchas de las elegidas. "El criterio número uno es ser mujer. Realmente los hombres que entran son pocos y son amigos de Bad Bunny", señala.

"Siento que tienes que tener una onda así como más playera, un poco sexy, brillos, verte arreglada, con el pelo lindo, casi todas las chicas estaban así como con flores en el pelo, faldas, y eran todas muy guapas", añade.

Por otro lado, una joven llamada Rebeca, relató en su cuenta de TikTok una experiencia diferente en Barcelona. Según explicó, consiguió entrar desde la grada tras dirigirse directamente a un miembro del equipo de producción y pedir acceso de manera educada.

Su experiencia, es muy diferente al de Mar ya que cuestionaba precisamente la idea de que solo las personas con una imagen determinada podían ser seleccionadas. "La verdad que pasó de nuestra cara, o sea que por guapas y por el buen outfit no nos escogieron", declara. Ambas experiencias, aunque personales y subjetivas, han contribuido a alimentar una conversación que ya es viral en redes sociales.

Madrid marca un posible punto de inflexión

Dentro de este fenómeno también ha adquirido protagonismo Jeremy Villanueva. El miembro del equipo de producción encargado de identificar a posibles invitados se ha convertido en una especie de celebridad anónima.

En TikTok abundan los vídeos con consejos sobre cómo llamar su atención, dónde colocarse en el estadio o qué actitud adoptar para aumentar las posibilidades de ser elegido. Las críticas hacia su trabajo alcanzaron especial intensidad durante los primeros conciertos celebrados en España.

Sin embargo, en el espectáculo del pasado 2 de junio en Madrid muchos asistentes comenzaron a detectar un cambio. Las redes sociales se llenaron de comentarios señalando que la selección parecía más diversa que en noches anteriores. Entre las personas que aparecieron en la zona se pudieron ver perfiles más variados y rostros anónimos que no respondían necesariamente a los cánones estéticos que habían protagonizado el debate durante semanas.

No existe confirmación oficial de que los responsables modificaran sus criterios como respuesta a la polémica. Sin embargo, numerosos usuarios interpretaron esa mayor diversidad como una reacción a las críticas acumuladas desde el inicio de la gira.