Carmen Lomana cuenta que la invitaron a 'La Casita' de Bad Bunny: la razón a por qué no ha ido, de Grammy
Está dando mucho que hablar.
La famosa Casita está de Bad Bunny está dando mucho salseo en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se mira con lupa quién aparece bailando en esa zona concreta de los conciertos del cantante de Puerto Rico, que tras pasar por Barcelona tiene 10 conciertos en Madrid, concretamente en el campo del Atlético de Madrid.
Esta casita simula una vivienda típica de Puerto Rico, lugar de procedencia del cantante, donde la clase trabajadora se reunía para pasar el rato. Muchos critican que esa construcción ha perdido todo el sentido cuando se usa para llenarla de famosos y de mujeres normativas.
Una de las que ha sido criticada es la actriz Ester Expósito que se ha defendido de las críticas: "Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien. El problema no es un baile de dos segundos, creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño".
Otra de las famosas españolas que iba a acudir al concierto de Bad Bunny es Carmen Lomana, que ha contado con su gracia habitual por qué finalmente ha decidido no presentarse al lugar donde ha bailado, por ejemplo, la todopoderosa hija de Amancio Ortega, Marta Ortega.
"Estaba invitada pero no he ido. Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita pero no, menos mal, porque yo ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos a ver si te pones en primera fila. No, chico", ha dicho provocando las risas de los periodistas allí presentes.
Por último ha dicho en el mismo tono: "En teoría es divertido. Podría haber ido a la casita pero dentro, a merendar, que me invita. A tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero".