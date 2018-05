Sánchez, sobre las mociones de censura hace un año: "No pueden perderse porque sería fortalecer a Rajoy"

Hace justo un año El HuffPost publicaba una entrevista del hoy líder del PSOE, Pedro Sánchez, con Esther Palomera. Y ahora nos fijamos en una de las preguntas y su correspondiente respuesta sobre la moción de censura presentada entonces por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy.

El entonces candidato en las primarias del PSOE creía que presentar una moción de censura para perderla supondría "volver a fortalecer a Rajoy" y, además, consideraba que podría añadir "más frustración" entre aquellos que querían un cambio.

¿Por qué una petición de dimisión de Mariano Rajoy y no una moción de censura?

Porque creo que lo primero y fundamental es señalar la responsabilidad en el Partido Popular. Es decir, que son ellos los que tienen que asumir en primera persona la responsabilidad política por los casos de corrupción. Rajoy debe ser el Richard Nixon de la democracia española, tiene que ser el primer presidente de la historia de la democracia de nuestro país que dimita por un caso de corrupción que afecta no a una federación territorial, sino al conjunto de la organización. A partir de ahí, las mociones de censura, después de una investidura fallida de las fuerzas progresistas, no pueden volver a perderse porque entonces sería volver a fortalecer a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Creo que todos tenemos que aprender de lo que ocurrió en febrero y marzo del año pasado. La moción de censura es una cuestión de números, y no una cuestión de montar números. En ese sentido, lo importante es subrayar la naturaleza constructiva de la moción de censura. Hacer una moción de censura para perderla, después de lo que ocurrió hace un año, añadiría mucha más frustración a aquellos que queremos cambiar el país.