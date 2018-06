Bildu justifica su apoyo a la moción de Sánchez y Rivera les suelta un 'zasca' que revoluciona Twitter

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha publicado un tuit muy crítico con Bildu, que previamente le había dirigido un mensaje en el que le especificaba que su apoyo a la moción de censura del PSOE es para "debilitar y acabar con los 'consensos' del régimen del 78 y la libertad de Euskal Herria".

"Gracias a Bildu por dejarnos claro por qué hace presidente a Sánchez", escribe Rivera, en un tuit que en pocas horas tiene cerca de 4.000 'me gusta' y centenares de comentarios:

"Nunca votaremos con vosotros para liquidar nuestra democracia", ha sentenciado el líder de la formación naranja.

Las palabras de Rivera han abierto un encendido debate en la red social:

Pais de locos:

-Sánchez echa a Rajoy pa que no gane Rivera.

-Rajoy no dimite pa que no gane Rivera.

-El PNV apoya al que sea pa que no gane Rivera.

-ERC en verdad no apoya a nadie, sólo busca joder a Rivera.

-RIVERA ni echa ni lo apoya, sólo pide elecciones.#MocionCensura