La aplicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional es una de las más descargadas y ahora se ha visto envuelta en una polémica por lo que ha descubierto uno de sus usuarios.

Jorge Morell, experto en Derecho y Tecnología, hacía la siguiente denuncia en su cuenta de Twitter: "Si aceptas, la app de La Liga hace uso de tu micro y geolocalización para detectar bares y cafeterías que emiten fútbol sin pagar licencia correspondiente. Tratamientos de datos que convierten tu móvil en chivato". Y adjuntaba una captura del formulario que aparece para aceptar las condiciones de uso.

Efectivamente, al descargársela, la aplicación pide al usuario que dé su consentimiento a las condiciones de uso. En el punto número 3 se puede leer lo siguiente:

"Sólo en el caso de que aceptes la casilla habilitada al efecto, así como mediante la ventana emergente que aparece en la APP, LaLiga podrá activar el micrófono de tu dispositivo para conocer si estás viendo partidos de fútbol. Esta información se utilizará para detectar fraudes en establecimientos públicos no autorizados".

Al pinchar "lo he leído", aparece un formulario en el que se pueden seleccionar dos opciones: por un lado, la opción en la que se aceptan las condiciones de privacidad de los datos; y por otro, la opción en la que se acepta que LaLiga use los datos obtenidos por el micrófono para detectar los "fraudes" anteriormente mencionados.

Muchos usuarios de Twitter han mostrado su indignación por este hecho:

Muy heavy esto. Luego nos quejamos del refuerzo del consentimiento/información, pero claro, lees noticias como estas, y uno ya no sabe....xD

2️⃣ Si la finalidad es detectar fraude en la emisión (para tu beneficio económico), no me lo cuentes comenzando la frase con un "Protege tu equipo" (como si la finalidad fuese en benefeicio mío).



Con transparencia todo lo que quieras, con info sospechosa...contigo no bicho