C. Tangana pide disculpas públicas a su madre por atacar al Rey y a su madre

A C. Tangana le bastó llamar gilipollas al Rey para que su nombre llegase a oídos de todo el mundo. El pasado fin de semana el cantante de trap calentó las redes cuando en la rueda de prensa del Primavera Sound decidió insultar al monarca y a su madre para denunciar la condena al rapero Valtonyc por "delitos de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo".

Una semana después, el cantante ha dado un paso atrás y, aunque sigue negando que deba tener miedo a ir a la cárcel por el contenido de sus composiciones, ha pedido disculpas públicas por lo dicho.

A través de su cuenta de Instagram ha publicado una carta dirigida a su madre en la que recoce ser consciente del disgusto que le causa su locuacidad. "No sé si alguna vez habéis salido en todos los medios de comunicación de vuestro país insultando a un rey, pero es una situación que a una madre definitivamente no le gusta. Por un lado tiene miedo de que te metan preso, y por otro has dejado en evidencia toda la educación que ella te ha dado", dice en el comunicado distribuido justo después de una comida familiar.

El cantante, Mejor Artista Revelación de 2017 de LOS40 Music Awards, explica que su madre le enseñó a no insultar: "Porque a ti no te gusta que te insulten, porque aquí todos somos iguales y porque tu dignidad no está por encima de la de nadie". Y es por eso que debe pedirle disculpas delante de toda España. "Quizás tenga que pedir disculpas a todas las madres en general... pero lo que seguro no voy a hacer es tener miedo a la cárcel", asegura en su publicación, que comienza con una pequeña dosis de humildad y que da un giro al final.

"Lo que seguro no voy a hacer es tener miedo de ir a la cárcel", continúa. "Me da igual con quién te acuestes, con quién se haya acostado tu padre o quiénes sean tus hijos, aquí el rey soy y cualquier otro que quiera poner su dignidad por encima de la mía puede ir chupándome el culo mientras cago".

La publicación termina con una petición de C. Tangana a sus seguidores. "Me gustaría invitar a todas las personas que leen esto a creerse los reyes... a perderle el miedo al poder. No solo a las represalias de la gente con poder, no solo a lo que los poderosos pueden hacerte, sino al poder mismo. Me gustaría vivir rodeado de reyes en vez de rodeado de siervos", añade. "¿Quién podría preferir pertenecer a un país de siervos antes que a un país de reyes?", concluye.