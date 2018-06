Hallado muerto el actor Jackson Odell a los 20 años

El actor y cantante estadounidense Jakcson Odell fue hallado muerto el pasado viernes a los 20 años en su casa de California, según ha informado su familia este lunes a través de Twitter. Sin embargo, todavía no se conoce la causa de la muerte porque aún no se ha realizado la autopsia.

"La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell. Él siempre será para nosotros una luz y un alma brillante, amorosa y llena de talento. Todavía tenía mucho que compartir. Nuestra familia siempre transmitía esa verdad. Nuestro deseo es que el resto del mundo que lo conoció y lo amó también lo haga. Ahora queremos dar en privado algún sentido a esta inconmensurable pérdida. No haremos más declaraciones".

Odell era conocido por interpretar a Ari Cadwell en la serie The Goldberg y a Ted Durkas en dos capítulos de Modern Family.

Ariel Winter, la actriz que interpreta a Alex Dunphy en esta segunda serie, ha compartido su dolor en Twitter al conocer la noticia de la muerte de Odell.

"Devastada al oír lo que le ha pasado a Jackson Odell. Le conocía desde que tenía 12 años, e incluso apareció en un episodio de Modern Family. No hablamos mucho durante nuestros años de instituto, pero me siento feliz de haber pasado tiempo con él antes de su final. Es muy duro para mí escuchar la muerte de cualquier persona, pero la de alguien tan joven me entristece mucho. Le envío amor a su familia y amigos".

Odell se inició en el mundo de la interpretación en 2009, cuando solo tenía 12 años.

Como músico tenía un canal de Youtube donde subía sus propias canciones y versiones de otros artistas. Recientemente había colaborado en la composición de la banda sonora de la película Forever my girl, de Bethany Ashton Wolf.