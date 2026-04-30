Cinco años de control de los alquileres en París consiguen un ahorro de 1.000 euros al año a cada inquilino, según un estudio: la oferta de pisos no ha caído pese a las advertencias de los propietarios

El gran problema de acceso a la vivienda existente en España ha provocado que muchas personas pidan la adopción de medidas que limiten el precio al que se pueden situar los alquileres.

El contraargumento que suele usarse ante ese planteamiento es que limitar los beneficios a los propietarios que alquilan sus viviendas podría provocar una reducción considerable de la oferta de inmuebles.

Sin embargo, un reciente estudio ha confirmado que la aplicación de un límite a los alquileres en París ha sido positivo para los inquilinos. La investigación ha sido realizada por el Atelier Parisien d'Urbanisme, una asociación francesa sin ánimo de lucro que actúa como oficina de planificación y urbanismo para París y su región metropolitana.

En concreto, la limitación del precio de los alquileres en la capital francesa entró en vigor el 1 de julio de 2019. No obstante, la permanencia en el tiempo de la medida no está garantizada, ya que en noviembre de 2026 llegará a su fin el llamado 'periodo de prueba' y no está claro si se aprobará la instauración definitiva de la norma.

En cualquier caso, lo que el estudio del Atelier Parisien d'Urbanisme confirma es que en el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2025 "el efecto de moderación del aumento de los alquileres se sitúa en un -5 %", en comparación con lo que habría ocurrido si no se hubiera aplicado la medida.

81 euros al mes de ahorro por inquilino

Tal y como recoge el medio de comunicación francés L'Humanité, la traducción en términos económicos fue un ahorro promedio de 81 euros al mes por inquilino, es decir, unos 1.000 euros al año. En concreto, el alquiler mensual medio observado se situó en 1.519 euros. Sin la limitación de los alquileres, la cifra habría ascendido a 1.600 euros.

Además, la otra gran conclusión de la investigación es que el control de los alquileres en París no ha disminuido la oferta de viviendas. "El estudio confirma la ausencia de un efecto duradero y significativo sobre la oferta", destacan desde el Atelier Parisien d'Urbanisme.