El Chojin revela la clara diferencia al usar el pasaporte de España y el de Guinea Ecuatorial a pesar de ser "la misma persona"

El rapero Domingo Antonio Edjang Moreno, más conocido por su nombre artístico El Chojin, ha pasado este jueves por La Ventana, de la Cadena SER, donde en otras ocasiones ha hablado sobre el auge de la ultraderecha, entre otras cuestiones.

En esta ocasión se ha referido al racismo, tema que también abordó recientemente para contar su propia experiencia. El Chojin ha contado que cuenta con dos pasaportes, pues tiene la doble nacionalidad, española y ecuatoguineana.

"En esos dos pasaportes tengo la misma fotografía, aparece el mismo nombre, tengo la misma fecha de nacimiento, mismo lugar de nacimiento... soy el mismo, solo que con uno de los pasaportes puedo ir a cualquier lugar del mundo y con el otro no", ha denunciado el rapero.

"Con uno puedes

"¿Por qué no puedes ir a ningún sitio?", le ha preguntado Carles Francino, a lo que El Chojin ha respondido revelando el motivo por el que uno de ellos tiene más validez que el otro.

"Cuando tienes un pasaporte como el de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, pues no tiene el poder que el que tiene un pasaporte español si quieres viajar a Estados Unidos o quieres hacer una gira como suelo hacer yo, pues te vas a Colombia o donde te quieras ir...", ha proseguido.

"Te piden una serie de requisitos que no te piden si tu pasaporte es español. Ahí está la curiosidad, ¿no? Es la misma persona, pero con este papelito si puedes viajar y con este otro no", ha terminado el artista.

"No me han dejado sentirme español"

No es la primera vez que El Chojin habla en la Cadena SER sobre el racismo que ha sufrido durante su vida. "Naces queriendo pertenecer a un grupo, pero cuando en ese grupo te están constantemente señalando como diferente, inevitablemente, tú mismo te apartas", dijo en una de sus visitas a La Ventana.

"No me siento español. Nací hace 48 años aquí, he vivido siempre aquí, he hecho todo aquí. He visto a Mayra Gómez Kemp en el Un, dos, tres, recuerdo el 12-1 de España contra Malta, y yo no me siento español porque no me han dejado ser español", añadió después.