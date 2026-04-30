¡Extra, extra! 'El País' celebra sus 50 años junto a sus lectores en Matadero Madrid: las joyas de tres días de periodismo, cultura, ideas y conversación

50 años, tres días, 70 actos y actividades. El periodismo está de celebración por el 50º aniversario del diario 'El País'. El primer número se publicó el 4 de mayo de 1976 y este apasionante medio siglo de vida se celebra estos días 1, 2 y 3 de la mejor manera posible: junto a los lectores.

El centro neurálgico es Matadero Madrid y el menú no puede ser más apetecible. A encuentros con grandes nombres de la cultura y el pensamiento y periodismo en directo hay que sumar conversaciones sobre actualidad y democracia, pero también cine, humor, música, gastronomía, talleres y una gran exposición al aire libre. Todo pensado para vivirlo.

El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, pero sí hay que tener en cuenta que las actividades que se celebran en los espacios cerrados, las visitas guiadas a la exposición fotográfica, los talleres infantiles y los conciertos requieren la reserva de una entrada gratuita (que se puede obtener haciendo click aquí).

Por cierto, un detalle no menor: desde temprano habrá café, chocolate y churros; un maridaje inmejorable para el periódico de la mañana.

El programa completo puedes encontrarlo aquí y seguro, seguro, seguro que te van a tentar muchísimas de las opciones. Si estás indeciso, porque las opciones son muchíiiisimas, hemos seleccionado algunas joyas de cada día para ti. ¡Allá vamos!

Festival El País. EL PAÍS

🗓️ Qué no te puedes perder el 1 de mayo

El pistoletazo de salida: comité editorial en directo (10:30 en el Auditorio)

Los editoriales del periódico se deciden en una reunión semanal y por primera vez en la historia, el comité editorial saldrá de la redacción para celebrarse en vivo y en directo. El director del periódico, Jan Martínez Ahrens, se reunirá con Marc Bassets, Mónica Ceberio, Miquel Noguer, Máriam Martínez-Bascuñán, Xavier Vidal-Folch, Andrea Rizzi, Berna González Harbour y Javier Rodríguez Marcos, entre otros.

Viñetas en vivo (11:45 en la Sala de columnas)

Flavita Banana explicará su proceso creativo mientras dibuja una de sus viñetas.

Y muchos, muchos libros (11:45 en la Sala Plató)

Las escritoras Alana S. Portero y Sabina Urraca se juntarán para hablar de libros, creación, inspiración y más, en conversación con Pablo Guimón.

La historia, en primera persona (12:15 en el Auditorio)

Periodistas del diario recordarán algunos de los hitos del periódico y evocarán historias que forman parte de la esencia de 'El País'.

Bien de gazapos (13:00 en la Sala Plató)

Álex Grijelmo y Lola Pons, con mucho humor, hablarán de gazapos, dobles sentidos involuntarios y frases imposibles en nuestra lengua.

Gente con luz (13:15 en la Sala de columnas)

Luz Sánchez-Mellado entrevistará en directo al actor José Sacristán. Bernardo Pérez hará las fotografías.

Aló comidista (13:15 en la Sala Azcona)

Mikel López Iturriaga celebrará una edición especial y única de su popular consultorio gastronómico.

La tertulia del Gijón (16:00 en el Auditorio)

Se recreará el ambiente de las tertulias del Café Gijón de la mano de Manuel Vicent con Joan Manuel Serrat. Y ojo al resto de nombres que les acompañarán: Luis Alegre, Nativel Preciado, Víctor Manuel, Leonor Watling, David Trueba o Juan Cruz.

La realidad en disputa (17:30 en la Sala Azcona)

Juan José Millás y Leila Guerriero conversarán, junto a Sergio C. Fanjul, sobre cómo observar lo real mirando sin concesiones y revelando lo que puede quedar fuera del encuadre.

Lecturas de cartas a los directores (17:45 en la Sala de columnas y también se hará el sábado a las 13:30)

Ana Belén, Eva Ugarte, Alba Galocha, Natalia Huarte, Eduardo Casanova, Salva Reina, Leonor Watling, Ainhoa Santamaría, Eva Isanta, Raúl Fernández de Pablo y Aixa Villagrán leerán e interpretarán una selección de textos enviados por los lectores. Se recordarán sus historias, preocupaciones, anhelos, quejas… e incluso sus palabras inventadas que terminaron siendo aceptadas por la RAE.

Del negativo al megapíxel (18:00 en la Sala Borau)

Gema García y Anabel Serrano explicarán la evolución del archivo gráfico, desde los tesoros que guarda el periódico en negativo a cómo se trabaja hoy en día.

Un país de película (20:00 en el Auditorio)

Una charla de cine con los directores Arantxa Echevarría, Isaki Lacuesta, Alauda Ruiz de Azúa y Víctor García León, que compartirán sus procesos creativos.

De todo nos pasa (20:30 en la Sala Azcona)

Manuel Jabois y Elvira Lindo conversarán sobre el amor, el ridículo, la nostalgia o las pequeñas tragedias cotidianas.

🗓️ Las joyas del 2 de mayo

Las viñetas de El Roto (10:30 en la Sala de columnas)

Andrés Rábago, El Roto, explicará su proceso de creación mientras proyecta algunas de sus creaciones.

Podcast en directo (11:00 en el Auditorio)

Vive en directo un episodio especial de 'Hoy en EL PAÍS', presentado por Ana Fuentes y con un debate entre jóvenes.

Historias de columnistas (11:45 en la Sala de columnas)

Rosa Montero, Martín Caparrós, Juan José Millás, Manuel Jabois y Elvira Lindo compartirán sus historias, acompañados de Pablo Moro a la guitarra.

'El canto de las manos' (12:00 en la Sala Azcona)

Se presentará el documental de María Valverde 'El canto de las manos', que contará con intérprete de lengua de signos. A continuación, habrá una conversación de la actriz y directora con Javier Moreno.

Crónica de un continente (13:15 en la Sala Plató)

La cronista Alma Guillermoprieto, quien ha narrado América Latina como pocos. conversa con Guillermo Altares.

¿Quién manda en 'El País? (18:00 en el Auditorio)

El equipo directivo del periódico celebra por primera vez una reunión de primera página con público.

Gambito de dama (19:30 en la Sala de columnas)

La ajedrecista iraní Sara Khadem, perseguida por el régimen de su país y que apareció sin velo en la portada de 'El País Semanal', será entrevistada por Leontxo García y jugará una sesión de 20 partidas simultáneas con suscriptores de 'El País'.

🗓️ La traca final: los indispensables del 3 de mayo

Lo que no se cuenta en las crónicas políticas (10:30 en el Auditorio)

Inma Carretero, Javier Casqueiro, Anabel Díez, Carlos E. Cué, Elsa García de Blas y Xosé Hermida desvelan las intrahistorias de sesiones en el Congreso, caravanas electorales o mítines.

Cómo hace Peridis sus viñetas (10:30 en la Sala de columnas)

José María Pérez, Peridis, explica su proceso creativo mientras dibuja en directo.

El valor de denunciar (10:30 en la Sala Azcona)

La exdirectora de 'El País' Soledad Gallego-Díaz reflexionará sobre el coste, los dilemas y la responsabilidad de contar los abusos sexuales en la Iglesia.

Miénteme, dime que me amas (11:00 en la Sala Plató)

Carlos Boyero, acompañado por Jesús Ruiz Mantilla, repasará sus momentos más memorables de la historia del cine

Vertical, siete letras (11:30 en la Sala Borau)

Nataly Sanoja explicará el proceso para construir un crucigrama experto de los que se publican a diario.

La mejor cocina del mundo (13:00 en la Sala Azcona)

Conversación entre los chefs Elena Arzak, Andoni Aduriz, Oriol Castro y Jesús Sánchez.

Cercas, de cerca (13:15 en el Auditorio)

Javier Cercas, en conversación con el director de 'El País, Jan Martínez Ahrens, presenta su nuevo libro, 'El periódico de la democracia', una historia personal con el diario EL PAÍS, primero como lector y luego, como colaborador

A las 14:00 firmará ejemplares en el quiosco ubicado en la Plaza Matadero.

Crónicas al compás de México (13:15 en la Sala de columnas)

En un monólogo, el actor Diego Luna revivirá, con textos de 'El País', un año fundamental para México y para él mismo: 1994.

Matadero Madrid. Getty Images

📸 Cincuenta fotos para la historia

En la plaza central de Matadero Madrid se podrá disfrutar de la exposición 'Momentos', comisariada por la fotógrafa y exeditora gráfica de 'El País' Marisa Flórez.

Ella ha seleccionado 50 imágenes de gran formato que recogen 50 momentos que han marcado nuestra experiencia colectiva desde 1976, en España y en el mundo.

El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo y habrá también visitas guiadas, que tendrán lugar el viernes a las 12:30 y sábado y domingo a las 11:30.

🎵 Mucha música

Tanto el viernes como el sábado tendrán un broche de oro musical de excepción.

El viernes a las 22:00 hay una cita con La Banda Sabinera en la Plaza del Matadero. Antonio García de Diego, Mara Barros, Paco Beneyto, Laura Gómez Palma y Nacho Ruiz, la banda de Joaquín Sabina, se suben al escenario para interpretar varios de los temas del cantautor jienense.

El sábado, en la misma hora y ubicación, será el turno de Israel Fernández, Dora Postigo y Lela Soto.

🚌 Cómo llegar

Para acercarte, tienes múltiples opciones:

Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)

Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Cercanías: Embajadores (a 1,3 kilómetros), Pirámides

Bicimad: Estaciones 165 y 177

Parada de taxi: Plaza de Legazpi

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