The New York Times tras el tercer intento de asesinato contra Trump: "Trump tiene miedo del mundo, lo que significa que tiene miedo del mundo que él mismo ha ayudado a construir"

El pasado sábado, el presidente de EEUU, Donald Trump, vivió su tercer intento de atentado en aproximadamente dos años. Los hechos ocurrieron mientras que el mandatario presidía la cena de corresponsables de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

El evento parecía desarrollarse con normalidad hasta que en un momento dado comenzaron a escucharse tiros en el vestíbulo del hotel. El propio Trump; su mujer, Melania Trump, y otros miembros del Gobierno fueron desalojados por el Servicio Secreto del presidente estadounidense.

El presunto autor del tiroteo fue Cole Allen, un profesor a tiempo parcial residente en Torrance (una ciudad costera de California cercana a Los Ángeles). El individuo ha sido acusado de "intento de asesinato del presidente de EEUU" por parte de la Fiscalía.

El prestigioso medio de comunicación estadounidense The New York Times ha publicado una columna del periodista Jamelle Bouie en la que ha analizado las reacciones y el contexto que ha rodeado a este nuevo intento de magnicidio contra Trump.

"Como era de prever, tras el atentado contra la vida de Trump el sábado, los aliados del presidente se apresuraron a culpar a sus oponentes políticos del incidente", ha señalado Bouie.

Al respecto, el analista político ha indicado que "el argumento republicano es sencillo. Cuanto más critiquen los demócratas a Trump —cuanto más lo condenen como una fuerza maligna en la política estadounidense— más peligro correrá su vida. Pero este argumento no resiste un análisis minucioso".

"Incluso el lenguaje más acalorado de los demócratas en los últimos años se mantiene dentro de los límites del discurso político habitual en Estados Unidos. Ningún líder demócrata electo ha incitado a la violencia contra Trump ni sus aliados. Todos han condenado dicha violencia cuando se ha producido. Y sería difícil encontrar una postura diferente entre los dirigentes del Partido Demócrata y los activistas liberales", ha asegurado el columnista.

"Trump vive aislado del mundo"

En cuanto al propio Trump, Jamelle Bouie ha expresado que "este es un presidente que rara vez sale de los límites de la Casa Blanca o Mar-a-Lago. Casi nunca se reúne con la gente en sus propios hogares. Trump organiza mítines ocasionales, pero no se mueve por el mundo como la mayoría de los presidentes. Más que la mayoría de quienes han ocupado el cargo, vive aislado del mundo".

En relación a los motivos que llevan a Trump a 'encerrarse' entre la Casa Blanca y Mar-a-Lago, el periodista ha opinado que "en parte es vanidad. En parte es pereza. Pero creo que también hay miedo. Trump le tiene miedo al mundo. Lo cual, en cierto modo, podría significar que le tiene miedo al mundo que él mismo ha ayudado a construir".