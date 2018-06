Los once años de Màxim Huerta y Ana Rosa Quintana como compañeros de trabajo en El programa de AR han sido los responsables de que la periodista haya acaparado titulares sin parar en esta última semana.

Primero se conoció su reacción inmediata tras hacerse público el nombre de Huerta como ministro de Cultura y Deporte, luego había que escuchar las palabras que le dedicó en el primer programa tras el nombramiento, después su valoración sobre la exclusiva de El Confidencial y finalmente su opinión sobre su dimisión. La vertió primero en Twitter y después hizo lo mismo en el matinal de Telecinco.

Este jueves ha reflexionado brevemente sobre su marcha, que ha empezado a valorar con un aplauso (e incluso con un gesto de empatía) y ha terminado con un pequeño tirón de orejas a su compañero.

"Está bien que haya dimitido. No podía hacer otra cosa, tenía que dimitir. Pero personalmente me puede parecer que lo debe estar pasando mal", ha dicho justo antes de lanzar una retahíla de preguntas y añadir una confesión. "¿Que tenía que dimitir? Sí. ¿Que soy periodista y lo cuento? Sí. ¿Que no me gustó la intervención de ayer? También", ha dicho la presentadora, que también ha reconocido que le da mucha pena ver la foto que Màxim publicó en Twitter como despedida del cargo.

