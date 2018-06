Cabreo monumental en Twitter por lo que ha soltado Villalobos sobre la víctima de 'La Manada' en 'Espejo Público'

La diputada del PP, Celia Villalobos, ha soltado una polémica frase sobre la víctima de La Manada, en el programa de Antena 3 Espejo Público, que ha tardado apenas cinco minutos en correr como la pólvora y en convertir a Villalobos en trending topic.

De este modo, en medio de un airado debate sobre La Manada, Villalobos ha afirmado: "Ahora que se lleva el amor en manada... en manada si tú quieres que haya en manada. Oye, que en mi época también había camas de tres y de cuatro. Pero tú decías que sí o tú decías que no".

Tras estas palabras, la diputada del PP ha rematado con un "y tú no me digas a mí, que una chica de 18 años, en los sanfermines, que no estaba de retiro espiritual, y lo siento, pero no lo comparto".

Celia Villalobos, sobre 'La Manada': "En mi época también había camas de 3 y de 4 pero tú decías que sí o que no" https://t.co/5ARzIXV9YP — Antena3Noticias (@A3Noticias) 25 de junio de 2018

Asimismo, Villalobos ha considerado que debería cambiarse la ley para que se endurezcan las penas en casos como el de La Manada, y ha calificado de "terrible" que un guardia civil y un militar "estén metidos en algo así cuando deberían velar por la seguridad ciudadana".

Las reacciones a las palabras de Villalobos se cuentan por miles en la red social:

Celia Villalobos culpabilizando a la víctima de la manada. 📺👇



Este es el tipo de basura que hemos echado del Gobierno de España. pic.twitter.com/ATOMBY3iAS — Pablo Echenique (@pnique) 25 de junio de 2018

Celia Villalobos defendiendo a La Manada en el 'prime time' de las mañanas de Antena 3. Esto es ser miserable en mayúsculas. Vergüenza.pic.twitter.com/VzmZvp9qrt — Joan Mangues (@jmangues) 25 de junio de 2018

Qué alivio haber echado a gente como Celia Villalobos del Gobierno de España. pic.twitter.com/0uMK4I0Sws — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 de junio de 2018

¿Pero alguien se cree que el PP se puede renovar? Han robado, son franquistas, mienten, amenazan, son machistas y, lo peor, son mala gente. Celia Villalobos, la que decía que olíamos mal, acusando a la víctima de La Manada. Lo que huele a estercolero es ese partido. pic.twitter.com/CZehzm9fHB — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 25 de junio de 2018

Celia Villalobos defendiendo a La Manada. Lleva más de 30 años de diputada, cobra 85.800€ al año (25% libre de impuestos), juega al candy crush en el Parlamento, pidió que trabajáramos hasta los 70 años ahorrando 2€ al mes para las pensiones. Asco. pic.twitter.com/uLHKLSAH5O — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 25 de junio de 2018

