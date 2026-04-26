Lucía Prieto Godino, neurocientífica: "Si averiguamos cómo evolucionan los cerebros de las moscas, estaremos un paso más cerca de entender cómo evoluciona nuestro propio cerebro"

Descubrir el funcionamiento total del cerebro humano es uno de los principales retos que la ciencia tiene por delante. La disciplina que se ocupa de tratar de alcanzar ese ambicioso objetivo es la neurociencia.

El camino por recorrer es aún muy largo. De hecho, hubo que esperar hasta el año 2023 para que los científicos fueran capaces de recrear el primer mapa completo del cerebro de un animal. Se trató del mapa cerebral de la larva de la mosca de la fruta.

Un año más tarde, un consorcio internacional de científicos consiguió descifrar el primer mapa cerebral de un adulto. La especie fue precisamente la mosca de la fruta, que cuenta con 140.000 neuronas y unos 55 millones de conexiones entre ellas.

Sin embargo, la complejidad del cerebro humano es enorme en comparación con el de la mosca de la fruta, ya que posee 86.000 millones de neuronas y, en consecuencia, billones de conexiones entre sí.

En cualquier caso, entender el funcionamiento de los cerebros de las moscas es un gran paso para la neurociencia. En un reportaje en El País, Lucía Prieto Godino, neurocientífica que dirige en el Instituto Francis Crick de Londres su propio laboratorio, ha puesto en valor esos recientes descubrimientos.

"La gran pregunta es cómo evoluciona el cerebro"

En ese sentido, la experta ha expresado que "en los últimos años hemos aprendido muchísimo sobre cómo funciona el cerebro, pero todavía no entendemos casi nada sobre cómo evoluciona. Esa es la gran pregunta de nuestro laboratorio".

En ese sentido, Lucía Prieto Godino ha afirmado que "no es que nos interese lo que hacen las moscas. Si averiguamos cómo evolucionan sus cerebros, estaremos un paso más cerca de entender cómo evoluciona nuestro propio cerebro".

"Queremos entender cómo evolucionan los circuitos neuronales: cómo puede ser que diferentes animales tengan diferentes cerebros y diferentes comportamientos", ha destacado la neurocientífica.