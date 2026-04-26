Rafael Sánchez-Ostiz, patronal del cuidado: "O contamos con la inmigración o no sé quién nos va a cuidar"

El proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residen en España ha sido bien acogido, más allá de por los propios migrantes que pueden acogerse al mismo, por gran parte de los empresarios del país.

El motivo es que la regularización de esos migrantes va a permitir que puedan incorporarse al mercado laboral de manera legal, una buena noticia para muchas profesiones escasas de mano de obra en España.

Algunos ejemplos de esos sectores que necesitan urgentemente contar con nuevos trabajadores son el de los cuidados, el de la agricultura, el de la ganadería o el de la construcción.

En declaraciones a El País, Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), ha destacado que "o contamos con la inmigración o no sé quién nos va a cuidar. Es una gran oportunidad para el sector de los cuidados".

El máximo responsable de CEAPs ha asegurado que existe un "déficit de personal evidente". En concreto, Rafael Sánchez-Ostiz estima que en los próximos años serán necesarios aproximadamente 160.000 nuevos trabajadores en el sector de los cuidados para poder dar respuesta al envejecimiento de la población.

"No tiene sentido que tú necesites personas para trabajar, ellos quieran hacerlo y no se pudiese por un tema administrativo"

Por su parte, Pere Roqué, presidente en Cataluña de la patronal agraria Asaja, ha celebrado la noticia de la regularización extraordinaria de personas migrantes expresando, en declaraciones a El País, que es una medida "necesaria y muy positiva".

Al respecto, Roqué ha subrayado que "no tiene sentido que tú necesites personas para trabajar, ellos quieren hacerlo y no se pudiese por un tema administrativo". El proceso de regularización que ya está en marcha acaba con ese problema.

En la misma línea se ha mostrado Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, quien ha indicado a El País que la regularización de personas migrantes "la valoramos positivamente para el sector, pero también en materia de derechos humanos y de aportación al Estado de bienestar mediante cotizaciones a la Seguridad Social".