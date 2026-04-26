Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, sobre el plan militar frente a Moscú: "El mundo es más incalculable y también más peligroso"

Las tensiones entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) siguen creciendo. Alemania, uno de los 32 países que integra dicha coalición, es muy consciente de ello. En este orden de ideas, el gobierno teutón se está preparando para contrarrestar cualquier ofensiva organizada por el Kremlin.

Para mejorar su sistema de defensa nacional, Alemania tiene dos pilares fundamentales: la tecnología y el aumento de su personal. Para el ejército teutón es clave la incorporación de robótica, computadoras, drones, entre otras herramientas que puedan optimizar la eficiencia y eficacia a la hora de ejecutar movimientos en el campo de batalla.

Este aspecto es primordial para Berlín, ya que Rusia está fabricando drones masivamente a diario, como lo explica el general del Ejército alemán en una reciente entrevista.

Por otro lado, respecto a la cantidad de militares disponibles, Berlín suma hasta la fecha cerca de 186.000 soldados en sus filas. El objetivo del plan liderado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, es sumar aproximadamente 260.000 soldados y 200.000 reservistas en el futuro cercano.

Las declaraciones de Boris Pistorius

Al respecto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, manifiesta su optimismo. “Estamos construyendo el ejército convencional más fuerte de Europa. Estoy convencido de que si continuamos por el camino que llevamos, podremos ejercer suficiente disuasión para 2029 como para que Rusia no ataque”, afirma.

No obstante, el funcionario no subestima la compleja coyuntura de la política internacional. “El mundo se ha vuelto más impredecible y, sí, más peligroso", complementa.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destaca el rol de los voluntarios de defensa. “Estamos cambiando el concepto de reservistas. No solo deben estar militarmente activos cuando sea necesario, sino que deben estar al mismo nivel que los soldados, tanto hombres como mujeres”, declara el funcionario, haciendo hincapié en que, por el momento, el servicio militar alemán sigue manteniendo su carácter voluntario.