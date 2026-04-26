Mette-Marit de Noruega reaparece y habla de su estado de salud: "He rozado la muerte dos veces"

La princesa Mette-Marit de Noruega se encuentra en el que probablemente sea el peor momento de su vida. La esposa del príncipe heredero al trono del país nórdico ha acaparado titulares en los medios de comunicación en los últimos meses por los juicios a los que se enfrenta su hijo Marius, acusado de delitos de abuso sexual; su enfermedad, y también por las escándalosas conversaciones que mantuvo, y que ahora han salido a la luz, con el pedófilo Jeffrey Epstein.

No obstante, ha llamado especialmente la atención en las últimas semanas su complicado estado de salud por la enfermedad que padece desde hace años: fibrosis pulmonar. La princesa apareció el pasado 10 de abril en un acto oficial con una bombona de oxígeno. Ahora, dos semanas más tarde y durante la entrega del Premio Fosse para Traductores en el Gran Salón del Palacio Real de Oslo Mette-Marit ha reaparecido, esta vez sin la ayuda de la cánula nasal.

Durante su discurso, ha aprovechado para hablar de su estado de salud actual. "Y yo, que he estado dos veces al borde de la muerte, estoy ahora mismo aquí, en el sentido de que eso está sucediendo. Porque estas cosas tienen un significado. Porque nuestras vidas tienen sentido. Porque todo es gracia", ha sentenciado la princesa en unas palabras recogidas por el diario Abc.

La intervención de la princesa se produjo en un formato adaptado a su estado de salud. Permaneció sentada durante el discurso, en lugar de hacerlo desde un atril, una medida orientada a evitar esfuerzos innecesarios.

La Asociación de Bibliotecas de Noruega cortó lazos con la princesa

Una de los hechos más comentados después de la ceremonia real ha sido la presencia de la Asociación de Bibliotecas de Noruega que anunció hace semanas que renunciaba al patrocinio de la princesa Mette-Marit por sus lazos con Jeffrey Epstein.

"La comprensión de su función ha sido deficiente, y los valores que han surgido no son compatibles con los valores que defiende la Asociación Noruega de Bibliotecas", aseguraba su presidenta, Helene Heger Voldner, durante una entrevista con la cadena de televisión NRK.

Asimismo, excusaba que "hoy estamos aquí para hablar de literatura y del placer de leer. Hay muchos compañeros del ámbito literario y bibliotecarios de todo el país. Esto demuestra lo importante que es para la Princesa Heredera, y siempre hemos dicho que estamos muy entusiasmados. Así que es algo sencillo". "Para nosotros sigue siendo importante que el mayor número posible de personas participe en conversaciones sobre la importancia de la lectura y la literatura", culminaba.