El pedido a un Telepizza de Valladolid que ya ha hecho reír a miles de personas

En mi pueblo a veces lo hacían, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan. Si ves, el pedido lo hice a la hora de la siesta, así que supongo que sería una hora en la que no tendrían muchos. La mayoría de las veces no dibujan nada y no pasa nada.

Trabajo con ovejas y le estaba diciendo a mi compañera que en el telepizza de mi pueblo a veces me hacían dibujos en la caja si no tenían mucho lío. Me dijo que no se lo creía y le dije que por la tarde iba a pedir una oveja con un sombrero.