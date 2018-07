Espectacular fuga en helicóptero de uno de los presos más famosos de Francia

Redoine Faid, uno de los delincuentes más famosos de Francia, se ha fugado este domingo de la prisión en la que estaba internado tras un ataque de individuos fuertemente armados al centro y una espectacular huida en helicóptero. Nadie ha resultado herido.

El aparato aterrizó dentro del Centro Penitenciario Francilien Sur, al sur de París, donde Faid cumplía una larga condena por robo a mano armada y por la muerte de una policía en 2010 durante un atraco frustrado. Su historial es considerable y lleno de robos espectaculares inspirados, según reconoció él mismo, en películas de Hollywood como El precio del poder o Heat.

BREAKING: Top French gangster Redoine Faïd escaped a highly secure prison Réau by helicopter, the helicopter was located and on fire on the A1 motorway near Gonesse, near Paris-Charles-de-Gaulle airport.

He fled by car after setting the helicopter on fire. pic.twitter.com/Zpw3f6K8hp