El simbólico gesto de la casa real británica con Eugenia de York por el anuncio de su tercer embarazo tras la caída en desgracia del expríncipe Andrés

Después de tantas malas noticias para Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, aunque no olvidemos que ellos mismos se han buscado su propia desgracia, por fin tienen algo que celebrar: van a ser abuelos por quinta vez.

La feliz noticia ha sido anunciada por Eugenia de York, que comunicó su embarazo con una tierna imagen en la que sus dos hijos, August y Ernest, sostienen una ecografía que muestra que van a tener un hermano o hermana en los próximos meses.

La princesa Eugenia y Jack Brooksbank UK Press via Getty Images

Y por si alguien tenía dudas con la imagen, la segunda hija del expríncipe Andrés escribió "baby Brooksbank para 2026", un mensaje con el que confirma que va a tener su tercer hijo junto a Jack Brooksbank, con el que se casó el 12 de octubre de 2018 en Windsor.

Pero si ha habido algo llamativo con esta feliz noticia ha sido que ha sido anunciada también vía redes sociales por la propia Casa Real Británica, que ha publicado la misma imagen en sus perfiles oficiales, sumando además un mensaje.

"Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Señor Jack Brooksbank se complacen en anunciar que están esperando su tercer hijo, que nacerá este verano". Ya de paso Buckingham ha dado a conocer un detalle que no había revelado la sobrina de Carlos III en su mensaje: que el bebé va a llegar en verano.

"August (5 años) y Ernest (2 años) están muy emocionados por la llegada de un nuevo hermano o hermana a la familia", añade el comunicado real, que finaliza con una mención directa a Carlos III: "Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia".

Carlos III besando la mano de su sobrina, Eugenia de York, en Ascot 2025 Karwai Tang

De este modo, la Casa Real Británica ha tenido un gesto con la hija del expríncipe caído en desgracia y Carlos III demuestra que las malas obras de sus los padres no tienen por qué afectar a las princesas Beatriz y Eugenia. De hecho, resulta muy significativo al no tratarse del embarazo de una royal activa, sino de un miembro de la familia real.

Carlos III sigue apoyando a sus sobrinas

Si bien Eugenia de York y su hermana tienen tratamiento de Alteza Real y son princesas de York por ser nietas por línea masculina de monarca. Sin embargo, no pertenecen a la casa real británica y no representan a la corona y al rey aunque sí son invitadas a acontecimientos familiares y actos públicos muy relevantes.

Por ello, Buckingham no tiene obligación de ofrecer estos anuncios, aunque puede tener este gesto de cortesía, algo que ha venido haciendo con los grandes acontecimientos en la vidas de las princesas de York.

El expríncipe Andrés, tras salir de comisaría REUTERS

Sin embargo, que la costumbre se haya mantenido resulta llamativo teniendo en cuenta que los archivos de Epstein publicados por el departamento de Justicia de Estados Unidos terminaron por hacer caer en desgracia al hermano de Carlos III.

Tanto es así que perdió sus títulos, los honores que le quedaban y hasta su casa, el Royal Lodge. Pero además, el día en el que cumplió 66 años fue detenido por la policía, por "sospecha de mala conducta en cargo público". Mientras tanto, Sarah Ferguson huyó sin mirar atrás y estuvo desaparecida en combate hasta que fue pillada en una clínica en los Alpes suizos.

Los reyes Carlos y Camilla y las princesas Beatriz y Eugenia de York en Ascot 2018 Stuart C. Wilson

Mientras tanto, sus hijas soportaron en silencio la vergüenza y el escándalo al tiempo que se lanzaban preguntas sobre si se habían beneficiado de la amistad de sus padres con Epstein. Que le vieron en varias ocasiones, sí quedó acreditado por los papeles revelados.

Y aunque el estigma se posó sobre ellas y se les hizo saber que debían tener menor presencia pública, Carlos III, que aprecia a sus sobrinas, dejó claro que la mancha de sus padres no debía afectarles. Con este anuncio, el rey ha confirmado públicamente que está de su lado.