Starbucks eliminará las pajitas de plástico

Se acabó tomar el café o tu bebida favorita de Starbucks con una pajita de plástico. La compañía norteamericana ha anunciado este lunes que eliminarán las pajitas de todos sus establecimientos alrededor del mundo en 2020. La cadena ofrecerá a su consumidores nuevas opciones fabricadas a partir de materiales como plástico reciclable o papel.

We're removing plastic straws in our stores globally by 2020—reducing more than 1 billion plastic straws per year from our stores.