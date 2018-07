Carmen Calvo: "Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino de la Constitución"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha hablado sobre la polémica suscitada con la RAE respecto a la modificación del lenguaje de la Constitución y ha señalado que el "masculino absoluto" de la misma no representa a las mujeres.

Así lo ha explicado en el programa Hora 25 de la Cadena SER este martes. También se ha referido a la exhumación de los restos de Franco y ha dicho que se llevará a cabo a lo largo o "al final" del verano. Ha explicado que de esta manera el Gobierno dará cumplimiento al informe de los expertos que "decía que no se puede tener los restos de Franco en un lugar donde hay víctimas de los dos bandos enterradas". También ha añadido que si la familia se hubiese hecho cargo de los restos "habría sido todo más sencillo y más rápido".

En cuanto a la polémica de la RAE, cuyo director ha señalado que no ve posible reformar la Constitución para incluir el lenguaje inclusivo, Calvo ha señalado que "no lo entiende". "Ha llegado el momento de que nuestra Constitución tenga un lenguaje respetuoso a ambos género. Sólo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada", ha explicado. Opina, además, que las mujeres "no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución".

"El masculino universal no engloba el femenino, hay que ir cambiando cosas. He pedido por carta a la RAE que nos asesore, aunque si no hay asesoramiento, continuaré con el proceso". Ha señalado que se trata de "evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos, luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones".

"Nos preocupa el espacio de competencia y competitividad de RTVE"

En cuanto al administrador único de RTVE, Calvo ha señalado que, además del "tipo de información parcial que se ha dado durante un tiempo", también les preocupa el "espacio de competencia y competitividad" donde RTVE tiene que trabajar. "Nos preocupa la situación de los trabajadores y el ente público". Además, ha señalado que el nombre del administrador único será público esta semana.

"Sería conveniente que fuese alguien de la propia casa, que conozca la casa, que pueda tomar decisiones y que tenga normalidad. Ojalá el PP y Ciudadanos, en vez de haber bloqueado y beneficiado de una situación, hubiesen comprendido que solo pretendíamos respetar la ley. La imparcialidad y la calidad de RTVE también importa", ha señalado.