¿Susto? ¿Miedo? A Melania se le queda esta cara tras saludar a Putin

La primera dama de EEUU, Melania Trump, ha acompañado a su marido y presidente estadounidense, Donald Trump, a su cara a cara con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Todo iba bien, al menos correcto, hasta el momento del saludo oficial entre Melania y el líder ruso. Fue entonces cuando todo el mundo se ha percatado de la manera en el que la cara de ella pasa de la sonrisa cordial a una extraña expresión... ¿Era miedo? ¿Susto? Aquí el momento:

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ — SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) 17 de julio de 2018

Y, como era de esperar, aquí las reacciones...

She looks like she just stared into the eyes of evil.... — Valerie (@7bugglettes) 17 de julio de 2018

"Parece que haya mirado directamente a los ojos del diablo".

That look gives me chills! — jay jackson (@jaygramma) 17 de julio de 2018

"Esa mirada me produce escalofríos".

"Fuertemente medicada", destaca este otro usuario de Twitter, poniendo además un gif en el que se ve a la primera dama durante la toma de posesión de Trump, haciendo un gesto parecido.