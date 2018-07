Adriana Abenia luce en bikini su barriga postparto

La presentadora Adriana Abenia se ha ganado el aplauso de sus seguidores en redes sociales tras su última publicación de Instagram. La zaragozana, que dio a luz hace 12 días a su primera hija, Luna, ha compartido una fotografía en la que aparece con un bikini que deja ver su barriga postparto.

"Aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de supermamá. Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz", reflexiona Abenia en el texto que acompaña a la foto.

A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) on Jul 30, 2018 at 5:40am PDT

La presentadora añade que el objetivo de su instantánea es hacer ver que "lo imperfecto también puede ser maravilloso".

La publicación supera los 900 comentarios en menos de 12 horas; muchos de otras madres que comparten su experiencia y la mayoría dándole la enhorabuena por su alegato.