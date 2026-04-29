El gran 'superpoder' de Miguel Urdangarin que comparte con su abuelo, el rey Juan Carlos: "Siempre me ha impresionado"

Miguel Urdangarin de Borbón es el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Estudió Biología Marina en Southampton, Inglaterra, y ahora vive en Madrid con su novia, Olympia Beracasa. Como nos descubrió su padre, Iñaki Urdangarin, en la capital de España trabaja en un fondo para la creación de espacios sostenibles para la ciencia y la innovación.

Pero Iñaki también reveló más detalles sobre el tercero de sus vástagos en su libro Todo lo vivido. De hecho reconoce que fue él quien le animó a escribirlo: "Papá, tú tienes que escribir un libro. La gente tiene que conocer la verdad de todo", le dijo.

Miguel Urdangarin en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysí Vardinogiannis Europa Press Entertainment

Esas palabras fueron, según Urdangarin, una muestra de la intuición silenciosa de su hijo, una cualidad que siempre le ha impresionado. "Creo que Miguel sintió que mi silencio empezaba a pesar demasiado, y no solo a mí. Y me lo dijo de la forma más directa y más cariñosa que se puede decir algo así: 'Escribe, papá. Tienes que contar tu verdad'".

"Miguel tiene ese talento especial: con muy pocas palabras, es capaz de acertar en la diana de cualquier asunto", añade el exmarido de la infanta Cristina, que ofrece otra muestra de esa intuición de su hijo recordando la conversación que tuvo con sus hijos cuando les anunció que iba a entrar en prisión. Aquello fue a mediados de junio de 2018.

"Miguel, con una sola pregunta, vio venir algo que yo todavía no quería —o no podía— ver" Iñaki Urdangarin

Miguel tenía entonces 16 años y le preguntó que si su ingreso en la cárcel iba a tener consecuencias entre la infanta Cristina y él. "Aún hoy, al recordarlo, se me encoge algo por dentro. Yo intenté tranquilizarlo, decirle que si hacíamos las cosas bien, no tenía por qué afectar a nuestra familia; que incluso podríamos salir reforzados. Y lo dije creyéndolo. De verdad que lo creí. La realidad, claro, fue otra", narra Iñaki con dolor.

"Miguel, con una sola pregunta, vio venir algo que yo todavía no quería —o no podía— ver. La intuición es, sin duda, uno de los grandes superpoderes de Miguel", deja claro Iñaki Urdangarin. Y este superpoder también lo tiene el rey Juan Carlos.

Miguel Urdangarin y su padre Iñaki Urdangarin hablando durante un paseo por Vitoria en Navidad de 2019 Europa Press Entertainment

Así lo confesó la infanta Pilar, la fallecida hermana mayor del emérito, en el documental Yo, Juan, Carlos, rey de España, emitido en Francia, pero no en España y obra de Miguel Courtois y Laurence Debray -sí, la que escribió Reconciliación-.

"Descubrimos tarde que mi hermano era disléxico. Tuvo que trabajar duro para obtener buenas calificaciones. Los disléxicos deben desarrollar su inteligencia de manera diferente, de una manera más intuitiva. De aquí viene la gran intuición del rey".

El rey Juan Carlos I en una audiencia en La Zarzuela en el final de su reinado en 2014 Gabriel Solera

Es decir, de acuerdo con la duquesa de Badajoz, Juan Carlos I es muy intuitivo debido a la dislexia, trastorno que por cierto también padece Irene Urdangarin, lo que fue desvelado por su padre en Todo lo vivido.

Estas palabras de la infanta Pilar fueron recordadas por el emérito en sus memorias: "Así era yo de niño, inquieto y emprendedor, pero también aplicado en los estudios. Lo que no siempre fue fácil. Se dieron cuenta tarde de que era disléxico. Mi hermana Pilar cree que compensé esa dificultad desarrollando el instinto, ese famoso instinto que me ha guiado en la política y en mi vida. Quizá tenga razón".

El rey emérito Juan Carlos I. Europa Press via Getty Images

"Para mí es algo natural que no puedo explicar y que siempre me ha servido a la hora de tomar decisiones. La dislexia entonces ni se reconocía ni se tenía en cuenta como ahora. Tuve que esforzarme más para superar esta dificultad de la lectura y la escritura. ¿Me hizo eso más terco? ¿Despertó en mí un sentido intuitivo excepcional?", se pregunta Juan Carlos I.

Las otras virtudes de Miguel Urdangarin

Lo que Iñaki Urdangarin no se pregunta, sino que afirma, son otras cualidad de su hijo Miguel, del que destaca, aparte de su intuición, que "tiene una extraordinaria capacidad comunicativa. Miguel se explica increíblemente bien. Muchas veces hemos abordado asuntos complejos y siempre me ha sorprendido su manera de exponerlos: con pausa, con claridad, con una reflexión profunda que permite que la otra parte no solo entienda lo que quiere decir, sino que se sienta comprendida".

Miguel Urdangarin en la boda de Theodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas. Europa Press Entertainment

"Miguel sabe escuchar, construir y explicar desde un lugar empático, reflexivo y asertivo. Tiene ese don poco común de ordenar el pensamiento mientras habla, de ir tejiendo el discurso con respeto y sentido, sin imponerse, pero sin perder firmeza", apunta también Iñaki con orgullo.

Finalmente, señala que aunque le considera "una persona seria, madura y analítica, dentro de él habita también un alma aventurera, casi guerrera, profundamente conectada con la naturaleza. El surf, la bicicleta o el esquí no son solo aficiones para él; son su válvula de escape, su forma de reconectar consigo mismo y con el mundo".