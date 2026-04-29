Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: "Hay una cruda realidad a la que todos debemos enfrentarnos: las consecuencias del conflicto en Irán pueden prolongarse durante meses o incluso años"

La Unión Europea se suma a las previsiones más 'crudas' de la crisis surgida por el conflicto en Irán. En primera persona, Ursula von der Leyen ha verbalizado su temor a que sus efectos puedan durar mucho más que la propia guerra.

Pero las palabras de la presidenta de la Comisión Europea no son especialmente rompedoras. Las funestas expectativas de lo que pueda pasar a raíz de la guerra llevan ya dos meses expandiéndose. Son cada vez más los organismos y los analistas que admiten que sentiremos las consecuencias mucho tiempo.

En línea con lo expresado por la Agencia Internacional de la Energía o el Fondo Monetario Internacional, Von der Leyen ya no esconde su inquietud. "Existe una dura realidad que todos debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto pueden repercutir durante meses o incluso años", ha apuntado en su discurso en el Parlamento Europeo durante el debate sobre el papel de la UE en y tras la crisis en Oriente Medio.

De toda crisis se extraen lecciones y a ello se agarra la jefa del 'Ejecutivo' europeo. "En tan solo 60 días de conflicto, nuestra factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros, sin una sola molécula de energía adicional".

"Por lo tanto, el camino a seguir es obvio: debemos reducir nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro nacional de energía limpia, asequible y de producción propia. Desde las energías renovables hasta la nuclear, respetando plenamente la neutralidad tecnológica", apuntaba Von der Leyen al respecto.

Este mensaje no es nuevo. Días después de que comenzara la guerra de EEUU e Israel contra Irán unas palabras suyas sobre la importancia de impulsar la nuclear dentro del programa energético comunitario generaron más que debate.

El otro gran foco reseñado por la presidenta de la Comisión es el de las ayudas. "Aprendimos una lección en la última crisis: las medidas deben dirigirse únicamente a los hogares y sectores más vulnerables, evitando así un aumento de la demanda de gas y petróleo", ha apuntado tras tener que dar la UE un 'aviso' a Gobiernos como el de España por el alcance de las medida de alivio.

La mandataria ha querido alegar que "durante la última crisis, solo una cuarta parte de las ayudas de emergencia se destinaron a hogares y empresas vulnerables. Se gastaron más de 350.000 millones de euros en medidas no focalizadas".