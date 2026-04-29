Trump y Putin reabren su línea telefónica para buscar una "solución" sobre Ucrania... sin Ucrania

En otros tiempos, una conferencia Washington-Moscú paralizaba el mundo. Este miércoles, Donald Trump y Vladimir Putin han vuelto a conversar por teléfono, en una conferencia de alrededor de hora y media y con bastante menos expectación que meses atrás, cuando parecía cercana una solución en Ucrania.

Hoy como 'ayer', el encuentro ha sido "cordial", "franco" y demás adjetivos del estilo. El propio Trump habría mostrado su confianza en que la conversación haya servido para "acercar" un posible acuerdo para el final de la guerra, de acuerdo con el relato de Rusia y a la espera de que hable EEUU.

Siempre adelantando la versión rusa, Putin habría planteado a su homólogo otra breve tregua por el Día de la Victoria, el sábado 9 de mayo, una festividad nacional en Rusia por el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en 1945. Al respecto, el presidente norteamericano estaría a favor.

Poco más avances parecen surgir desde la despedida telefónica, ya que Putin insiste en no negociar con Kiev, al que acusa de recurrir a "métodos terroristas" en sus últimos ataques a posiciones ocupadas por el ejército ruso.

La extensa charla ha permitido tratar asuntos diversos, explica el Kremlin, con especial mención a la guerra en Irán, la cooperación bilateral en materia económica y el respaldo personal de Putin a Trump por el intento de asesinato sufrido la pasada semana.