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Trump y Putin reabren su línea telefónica para buscar una "solución" sobre Ucrania... sin Ucrania
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Trump y Putin reabren su línea telefónica para buscar una "solución" sobre Ucrania... sin Ucrania

Meses después, ambos líderes recuperan el contacto directo para hablar de la guerra. De momento, sin avances cualitativos, aunque Trump habría transmitido su ilusión por la "cercanía" de un acuerdo. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Vladimir Putin y Donald Trump, en su encuentro en Alaska el pasado agosto
Vladimir Putin y Donald Trump, en su encuentro en Alaska el pasado agostoGetty Images

En otros tiempos, una conferencia Washington-Moscú paralizaba el mundo. Este miércoles, Donald Trump y Vladimir Putin han vuelto a conversar por teléfono, en una conferencia de alrededor de hora y media y con bastante menos expectación que meses atrás, cuando parecía cercana una solución en Ucrania.

Hoy como 'ayer', el encuentro ha sido "cordial", "franco" y demás adjetivos del estilo. El propio Trump habría mostrado su confianza en que la conversación haya servido para "acercar" un posible acuerdo para el final de la guerra, de acuerdo con el relato de Rusia y a la espera de que hable EEUU.

Siempre adelantando la versión rusa, Putin habría planteado a su homólogo otra breve tregua por el Día de la Victoria, el sábado 9 de mayo, una festividad nacional en Rusia por el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en 1945. Al respecto, el presidente norteamericano estaría a favor.

Poco más avances parecen surgir desde la despedida telefónica, ya que Putin insiste en no negociar con Kiev, al que acusa de recurrir a "métodos terroristas" en sus últimos ataques a posiciones ocupadas por el ejército ruso. 

La extensa charla ha permitido tratar asuntos diversos, explica el Kremlin, con especial mención a la guerra en Irán, la cooperación bilateral en materia económica y el respaldo personal de Putin a Trump por el intento de asesinato sufrido la pasada semana.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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