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Friedrich Merz, canciller alemán: "Le dije a Trump, a puerta cerrada, que España es un socio fiable de la OTAN que no deberíamos perder"
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Friedrich Merz, canciller alemán: "Le dije a Trump, a puerta cerrada, que España es un socio fiable de la OTAN que no deberíamos perder"

El escándalo generado por el silencio de Merz mientras Trump ofendía a España a su lado, en público y en directo desde la Casa Blanca, lleva meses coleando. Berlín sigue tratando de explicar por qué actuó como actuó el mandatario alemán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump le comenta algo al oído a Friedrich Merz durante su encuentro en la Cadsa Blanca
Donald Trump le comenta algo al oído a Friedrich Merz durante su encuentro en la Cadsa Blancadpa/picture alliance via Getty Images

"No quiero que tengamos nada que ver con España [...] España no tiene nada que nosotros necesitemos", espetó Donald Trump a los medios en directo en la Casa Blanca. Aquellas palabras, seguidas de otras aún más ofensivas, se produjeron el 3 de marzo y con un invitado de peso al lado. Ese invitado era el canciller alemán, Friedrich Merz. Su silencio mientras Trump atacaba a España fue sepulcral... y muy polémico.

Fuentes del Gobierno español reprocharon la inacción en público del mandatario alemán, mientras Trump dejaba a España como un socio "terrible" y nada de fiar. Los ecos de las quejas llegaron incluso a Alemania, donde afearon la actitud de su jefe de Gobierno.

En privado, el teléfono sonó desde Berlín a Moncloa para pedir lo equivalente a unas excusas, acompañadas de declaraciones poco más tarde de Merz y otros altos cargos destacando el papel de España. Y justificando su silencio en aquel momento en una suerte de "diplomacia" que obligaba a hablarlo en privado, no en público.

Casi dos meses después, Friedrich Merz ha 'vuelto' a aquel momento en una larga entrevista en Der Spiegel. Preguntado lo que pensaba mientras Trump soltaba sus 'monólogos' atacando a aliados de la OTAN como España o Reino Unido, el político de la CDU ha sido conciso. Aunque también claro.

"Fue un monólogo breve. Pero no voy a ponerme a hablar de España ni de Gran Bretaña delante de la prensa en el Despacho Oval", asegura Merz en la entrevista. 

De aquel instante recuerda, sobre todo, lo que hablaron después. "Le dije al presidente a puerta cerrada que ambos países son socios fiables de la OTAN que no debemos perder", añade, antes de reconocer que sí preparó una posible situación así. 

"Desde el principio me digo a mí mismo que no tiene sentido tener una discusión polémica en este ambiente. He visto a quienes lo han hecho y no han quedado bien parados", culmina al respecto en la entrevista, retrotrayéndose a la encerrona que Trump le preparó a Zelenski en febrero de 2025..

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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