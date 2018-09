18 vídeos que muestran la tremenda fuerza del tifón Manghkut, que ha dejado decenas de muertos en Filipinas

La ciudad de Hong Kong permanece en alerta máxima por el tifón Mangkhut, que ha causado numerosos destrozos a su paso por la urbe y presenta una "gran amenaza" también para el sureste de China.

Según los últimos datos del Observatorio de Hong Kong, Mangkhut "está saliendo de la ciudad gradualmente" y se prevé que toque tierra sobre la costa al oeste del estuario del río Pearl en el atardecer local, aunque "los vientos destructivos" todavía están afectando a la urbe.

El Mangkhut ha llegado a China tras su paso por Filipinas, donde ha dejado al menos 29 muertos y decenas de desaparecidos, según los últimos datos provisionales.

En la última hora, los vientos máximos sostenidos registrados en Cheung Chau, Waglan Island y Tai Mei Tuk fueron de 146, 135 y 130 kilómetros por hora con ráfagas máximas de 172, 160 y 168 kilómetros por hora, respectivamente.

Las autoridades aconsejaron a los residentes no salir de casa, mantenerse alejados de ventanas y puertas exteriores y no acercarse a la costa, mientras que la mayoría de los vuelos en el aeropuerto internacional de Hong Kong han sido cancelados y el transporte público suspendido.

Se espera que Mangkhut aterrice en las áreas costeras entre Zhuhai y Wuchuan, provincia de Guangdong, esta tarde y después de tocar tierra, el tifón continuará moviéndose hacia el noroeste, pero su fuerza disminuirá.

Las regiones del sur, incluidas las provincias de Guangdong, Fujian y Hainan, serán azotadas por vientos y tormentas este domingo y lunes. El Gobierno central pidió a los Gobiernos locales del sureste del país que se preparen para posibles desastres ante los fuertes vientos y las fuertes lluvias que se esperan

A través de las redes sociales circulan numerosas imágenes en las que aparecen rascacielos con las ventanas arrancadas, estacionamientos inundados, andamios arrancados y edificios tambaleándose.

Starting a thread of various videos today in HK and Shenzhen as the world's strongest storm #TyphoonManghkut wiping our cities. (Videos are not mine but collected from messages doing the rounds w WhatsApp and WeChat) pic.twitter.com/FXU5ITrFqN — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018

Someone's apartment in the east side of HK pic.twitter.com/2LaVZm2RX1 — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018

An office tower in Hung Hom. As I'm posting my own building is moving. The storm is screaming outside. I'm never this terrified. Hope everyone stay safe. 🙏🌏 #TyphoonManghkut #HK pic.twitter.com/fHkFpoqScD — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018

Highest respect to HK's firefighters going through street to street right now cutting and cleaning fallen trees and brunches in the middle of #TyhoonMangkhut This is terrifying but #HK will be back to normal tomorrow. I ❤️ this city. pic.twitter.com/mkVhBFO305 — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018