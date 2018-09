11 preguntas para impresionar en una entrevista de trabajo

Por mucha preparación que tengas, una entrevista de trabajo es una experiencia que pone de los nervios. Tienes que responder a un montón de preguntas en el acto y venderte al entrevistador, a veces incluso en una habitación llena de gente. Una vez que superas esa parte, llega la hora de hacer tú las preguntas, pero, ¿sabes cuáles plantear?

En las entrevistas de trabajo actuales es muy común que el entrevistador termine invitándote a hacer alguna pregunta, y tu respuesta puede aumentar o echar por tierra tus probabilidades de conseguir el puesto.

Con el fin de ayudarte a impresionar a los entrevistadores y mostrarles tu potencial, la edición estadounidense del HuffPost se ha puesto en contacto con varios entrevistadores, directores de contrataciones y empleados que lograron el puesto al que aspiraban para conocer las mejores preguntas que puedes formular.

1. ¿Qué le hizo escoger mi currículum para la entrevista?

"Como alguien que ha trabajado contratando becarios y personal joven durante los últimos 10 años, la pregunta más memorable que recuerdo de una candidata fue esta. Le dio la vuelta a mis esquemas porque estaba acostumbrada a preguntar '¿Por qué deberíamos contratarla?' y en lugar de eso tuve que hablarle de lo que me había gustado de su experiencia y de su candidatura, lo cual es una muy buena oportunidad de retroalimentarse durante la entrevista. Es como recibir asesoramiento profesional gratuito". ― Laura Meditz, vicepresidenta de Poston Communications.

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta la empresa/este departamento a día de hoy?

"Me gusta hacer esta pregunta para tener una impresión real de lo que piensan ellos que más necesitan en su negocio. Puede tratarse de una aptitud específica, una mejora en sus procedimientos o simplemente más recursos para manejar toda la carga de trabajo. Las respuestas a esta pregunta te ayudarán a comprender lo que requiere ese puesto de trabajo y te dará la oportunidad de explicar lo que puedes hacer para abordar el mayor desafío de la empresa. Por otro lado, si su mayor desafío no encaja con tus aptitudes o tus expectativas, la respuesta puede ser una advertencia antes de que aceptes". ― Daniel Buchuk, director de comunicaciones de Bringg.

3. ¿Qué les hace diferentes de la competencia?

"Cuando solicité el puesto de trabajo en el que estoy ahora, hice preguntas sobre la competencia y sobre lo que hacía esta empresa para diferenciarse. Es una buena pregunta porque las empresas quieren ver que eres lo suficientemente diligente para hacer los deberes antes de la entrevista y que tienes un interés real en el campo en el que estás tratando de acceder". ― Casey Hill, escritor del blog Musings of Entrepreneurship.

4. ¿Puede ponerme un ejemplo de cómo llevan a la práctica los valores de su empresa?

"Me gusta averiguar cuáles son los valores que ensalza la empresa en su web (pasión, integridad, responsabilidad, etc.) y preguntar cómo llevan a la práctica alguno de esos valores, especialmente los gerentes. Si los entrevistadores se quedan aturdidos, suele ser señal de que esos valores no son más que palabras vacías. Si son capaces de responder la pregunta, es una muestra de que la empresa cree en esos valores y los fomenta entre los empleados, además de que la persona que te entrevista es un gerente meticuloso". ― Jennifer Bewley, de Get Uncuffed.

5. ¿Cómo es el plan de formación de los empleados?

"Me he dado cuenta de que las empresas respetables responden diciendo que el periodo de formación es tan largo como necesite el nuevo empleado. Un plan de formación acelerado o al que le meten prisas para alcanzar unas cifras o unas fechas límite no es una forma efectiva de encontrar trabajadores respetables en los que se pueda confiar. Todo nuevo trabajo incluye una curva de aprendizaje. Una buena empresa dispondrá de un plan de formación exhaustivo para ayudar a los trabajadores a obtener todas las aptitudes que necesitan para tener éxito en la empresa". ― Carlee Linden, escritora en Best Company.

6. ¿Qué iniciativas les gustan más a la hora de contratar y ascender al personal atendiendo a la diversidad?

"Como mujer de color con mucho interés en avanzar en su carrera profesional, a menudo hago preguntas para formarme una opinión de los esfuerzos que hace la empresa para favorecer la diversidad. Y casi siempre, después de esta pregunta, pido que me hagan un tour por la oficina. Te sorprendería saber lo mucho que puedes averiguar simplemente dando una vuelta. Me hace ver si su respuesta es artificial o si de verdad la llevan a la práctica en la empresa". ― Stella Odogwu, fundadora y directora general de Intelle Coaching Solutions.

7. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar aquí?

"Para empezar, si un entrevistador no es capaz de responder a esta pregunta, se te deberían encender las alarmas en la mente para decirte que quizás no sea el mejor lugar para trabajar. Dicho eso, en la mayoría de las ocasiones, es una oportunidad para hablar de algo más personal con quienes te entrevistan y permite que comenten algo sobre ellos para variar. Este intercambio mutuo propicia un vínculo más fuerte, además de permitirte aprender algo más sobre las cosas maravillosas que puede ofrecerte la empresa". ― Alex Benjamin, encargado de contrataciones y dueño del servicio de escritura de currículos Recruiter Written.

8. ¿Qué es lo que hacen los empleados de mayor rendimiento que no hacen los de rendimiento medio?

"Si hay algo que pueden hacer los candidatos para destacar entre los demás es ser valientes, hablar con confianza y hacer preguntas que dejen entrever que tienes un alto rendimiento e intención de triunfar en la empresa. Esta pregunta muestra que tienes ganas de estar por encima de la media y de conocer más detalles sobre el trabajo para alcanzar la excelencia en tu puesto". ― Emily LaRusch, directora general y fundadora de Back Office Betties.

9. ¿Cómo sabrá de aquí a tres meses si ha contratado a la persona idónea para el puesto?

"Me encanta esta pregunta porque, cuando buscas trabajo, te proporciona una idea clara del propósito, las expectativas y los objetivos que tiene pensados para ti el encargado de contrataciones si consigues el trabajo. También te da la oportunidad de pararte a pensar si en la respuesta te pide labores que disfrutarás haciendo. Puede servir para arrojar algo más de luz al trabajo y a los resultados que la empresa quiere lograr con ese puesto de trabajo". ― Helen Godfrey, propietaria del servicio de asesoramiento profesional the Authentic Path.

10. ¿Cómo describen sus compañeros el estilo de gestión que hace usted?

"Es importante preguntarle a tus potenciales empleadores sobre su estilo de gestión, pero no solo por lo que piensan de sí mismos. Preguntarles lo que dicen sus compañeros e informes sobre su estilo de gestión es fundamental, y aún mejor si están dispuestos a comentar los informes recibidos sobre su liderazgo. Un jefe puede hacer que aceptes o rechaces el trabajo, de modo que conseguir algo de contexto de la gente con la que vas a estar trabajando más de cerca ayudará a tomar la decisión". ― Julia Missaggia, directora de recursos humanos de CMI/Compas.

11. ¿Puede enseñarme el lugar de trabajo antes de terminar?

"Esta pregunta permite a los candidatos diferenciarse del resto al final de la entrevista propiciando una experiencia genuina con el entrevistador que no compartirán los otros candidatos. De hecho, aún recuerdo una entrevista de hace años con un candidato que me hizo esta pregunta. Hace que los entrevistadores salgan de su rutina y se vean impelidos a salir de la sala de entrevistas e interactuar de forma más natural con los candidatos". ― Peter Yang, cofundador de ResumeGo.

Algunos consejos extra para la entrevista:

Haz preguntas abiertas: Aunque las entrevistas de trabajo pueden parecer interrogatorios, se supone que deben ser conversaciones entre el empleador y el candidato. Para hacer que la conversación fluya, evita hacer preguntas que puedan responderse con monosílabos.

No hagas preguntas obvias: No deberías preguntar por preguntar. Los entrevistadores lo perciben a la legua. Investiga de antemano y evita hacer preguntas básicas que puedan resolverse fácilmente leyendo su página web.

Respeta el tiempo de todo el mundo: Probablemente el entrevistador tenga muchas otras entrevistas que hacer, además de sus reuniones y sus quehaceres habituales. Escoge dos o tres preguntas en vez de lanzarle las once en avalancha. O mejor aún, intenta ir intercalando tus preguntas a lo largo de la entrevista en vez de esperar hasta el final.