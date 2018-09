Sabemos que te ha pasado. No intentes negarlo, porque por muy interesante que te haya parecido el encuentro entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente español, Pedro Sánchez, desde que viste ese detalle, no has podido fijarte en otra cosa.

Sí, hablamos justo de esto:

AFP Los calcetines del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Son los calcetines que ha llevado Trudeau a su encuentro con Sánchez, que, inevitablemente, captaban toda la atención:

AFP Los dos mandatarios el pasado domingo.

Y como te imaginarás, no estás solo. Son muchos los que, como tú, se han fijado en los calcetines de Trudeau y ya no pueden mirar nada más:

Miramos tanto los calcetines de Trudeau que nunca atendemos a lo que dice. pic.twitter.com/lCAZ67cT1g — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) 23 de septiembre de 2018

Qué detalle por parte de Justin Trudeau lo de ponerse los calcetines de faralaes para su encuentro con Pedro Sánchez. pic.twitter.com/TLcXAKY1VC — Vorrei dir ma non oso (@galathea2041) 23 de septiembre de 2018

Que me gustan a mí mazo los calcetines de Trudeau, oiga.💙 https://t.co/gO0RT6e3BN — Elena Herrero (@eherrerog) 23 de septiembre de 2018

Los calcetines de Trudeau se harán virales. Me juego lo que sea. pic.twitter.com/UOcom7jaXQ — carlos salas (@ojomagico) 23 de septiembre de 2018

Los calcetines de Trudeau para definir tu estado de ánimo. — PilarCR (@Pilar1207) 23 de septiembre de 2018