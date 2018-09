Santiago Segura cambia el nombre de un plato mítico porque "la sociedad está muy sensible"

El actor Santiago Segura se enfrentó este domingo en MasterChef Celebrity a un reto no menor: cocinar un brazo de gitano de patata y atún.

Cuando llegó el momento de que el jurado valorase su creación, lo que más llamó la atención no fue la comida en sí, sino el comentario que hizo.

"Primero quería cambiar el nombre del plato porque la sociedad sabes que está muy sensible y no quería herir a ningún colectivo o minoría. Entonces, en vez de brazo de gitano lo he llamado tronco, tronco de atún con patatas", apuntó.

El comentario de Segura llega unas semanas después de la gran polémica en la que se vio envuelto el también cómico Rober Bodegas tras su chistes sobre la comunidad gitana, por los que llegó a recibir incluso amenazas de muerte. "Abrazos a todos/as y recordad: no hagáis chistes de gitanos", llegó a decir el humorista en unos tuits.

El comentario de Santiago Segura generó sorpresa y risas entre los presentes. E incluso el chef Pepe Rodríguez apunto: "Lo que pasa que igual entre la clase cheli lo de tronco..."

"Pues... plato", zanjó Santiago Segura.