EE.UU vuelve a atacar objetivos iraníes en pleno intento de acuerdo: Trump ordena bombardear lanzamisiles y embarcaciones cerca de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, firma el Memorando de Seguridad Nacional por el que abandona el acuerdo nuclear con Irán, el 8 de mayo de 2018, en la Casa Blanca.

La tensión entre Estados Unidos e Irán acaba de entrar en una situación todavía más extraña y explosiva.

Mientras ambos países negocian contrarreloj un posible acuerdo para poner fin a la guerra, las fuerzas estadounidenses han vuelto a atacar objetivos iraníes en el sur del país y en los alrededores del estratégico estrecho de Ormuz.

Según medios estadounidenses citando fuentes del Comando Central de EEUU (Centcom), los ataques se produjeron este lunes y estuvieron dirigidos contra posiciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

Washington, eso sí, asegura que actuó en "legítima defensa".

EE.UU habla de barcos iraníes colocando minas

El portavoz del Centcom, Timothy Hawkins, explicó a Fox News que las fuerzas estadounidenses respondieron a amenazas "inminentes" contra tropas y aeronaves norteamericanas desplegadas en la región.

Entre los objetivos atacados habría: plataformas de lanzamiento de misiles, embarcaciones iraníes y barcos que supuestamente intentaban colocar minas en la zona.

Además, una fuente de la Administración Trump aseguró que EE.UU detectó lo que parecía ser un emplazamiento de misiles apuntando hacia aviones de combate estadounidenses.

La respuesta militar, obviamente, habría sido autorizada directamente por Donald Trump.

Todo ocurre mientras negocian el fin de la guerra

Lo más llamativo de la situación es el contexto en el que se produce.

Porque estos ataques llegan justo cuando Washington y Teherán están intensificando contactos diplomáticos para cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto abierto durante los últimos meses.

La Casa Blanca cree que el pacto podría cerrarse pronto. Irán, sin embargo, está rebajando las expectativas y asegura que todavía no hay nada inminente.

Mientras tanto, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los mayores puntos de preocupación mundial.

El estrecho de Ormuz sigue siendo la gran amenaza

La posibilidad de un bloqueo de Ormuz lleva semanas aterrorizando a mercados y gobiernos de todo el mundo.

Por esa vía marítima pasa una parte gigantesca del petróleo mundial y cualquier escalada militar allí podría provocar consecuencias económicas globales inmediatas.

Precisamente por eso, uno de los puntos clave del posible acuerdo sería la reapertura total del estrecho y la reducción de tensiones militares en la zona.

Pero al mismo tiempo, continúan produciéndose ataques, amenazas y movimientos militares constantes.

Trump endurece todavía más el tono

Durante las últimas horas, Trump ha intentado además blindarse políticamente frente a las críticas que está recibiendo desde parte del propio Partido Republicano.

Muchos senadores conservadores consideran que Washington está cediendo demasiado ante Irán. Por eso el presidente estadounidense ha endurecido públicamente el discurso.

Primero aseguró este lunes que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear. Y más tarde lanzó otro mensaje todavía más contundente en Truth Social exigiendo que las reservas de uranio enriquecido iraní sean entregadas a Estados Unidos para su destrucción.

Es decir: mientras negocia un posible final de la guerra… Trump sigue amenazando militarmente a Irán y ordenando nuevos ataques.

Una mezcla explosiva que refleja hasta qué punto Oriente Próximo continúa moviéndose en un equilibrio extremadamente frágil.