La UDEF fija el despacho y la vivienda de Zapatero como "los núcleos de decisión" de una trama que el expresidente lideraría de manera "invisible" 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vivienda personal como los "núcleos de decisión" de la presunta red de tráfico de influencias que el dirigente socialista lideraría de una manera "casi invisible". Es una de las principales conclusiones que arroja el informe policial remitido al juez sobre el presunto “uso indebido” de los 53 millones de euros que la línea aérea hispano-venezolana Plus Ultra había recibido del Gobierno español en marzo de 2021 como ayuda por las pérdidas derivadas de la pandemia.

La Justicia intenta esclarecer si la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. La Policía pidió al juez poder registrar la vivienda de Zapatero para encontrar más pruebas, algo a lo que el juez se negó. Sí pudieron acceder a su despacho, donde encontraron dentro de una caja fuerte collares, pulseras, relojes y pendientes. Según la secretaria del dirigente, las joyas eran de una “herencia de doña Sonsoles” (la mujer de Zapatero) y “regalos de viajes”.

La UDEF infiere de sus investigaciones que los directivos de la compañía Plus Ultra buscaron "vías fuera de los cauces legalmente establecidos" para acceder a la ayuda de 53 millones otorgados por la SEPI durante la pandemia. Esas dos principales vías fueron la "vía Ábalos" y la "vía Zapatero", aunque sólo a través de la segunda lograron su objetivo.

Para ellos, los indicios recabados "evidencian la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados" por parte del expresidente del Gobierno. E indican que los "principales beneficiarios finales" de los fondos obtenidos por la red de influencia serían tanto él como la sociedad WHATTHEFAV S.L., administrada por las hijas del expresidente.

La Policía Nacional, de hecho, dibuja a Zapatero "como la figura principal" de una red que operaría bajo una apariencia formal de organización o de plataforma de representación que, en realidad, estaría siendo empleada como un instrumento de intermediación e influencia.

La UDEF, eso sí, señala que ese liderazgo no era "visible formalmente", pero está presente en muchos de los mensajes que intercambiaban los otros partícipes de la trama, como por ejemplo “Julio habló con ZP 11 min. Le explicó todo”. Este extracto forma parte de una conversación por mensajería instantánea entre Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, y Ramón Gordils, diplomático del gobierno venezolano.

Pero hay más. En otra conversación de Reyes con Roberto Roselli, CEO y director financiero de la aerolínea, también se recoge mensajes como “Vas estar en la conversación con zapatero?” o "No con el directo. Hablo con un lacallo”. En otras conversaciones, Reyes expresa literalmente: “Si bro. Nuestro pana zapatero detrás” y “Pues ahora es meterle chola al Zapa”. Por tanto, para la UDEF, "Zapatero ejercía funciones de dirección y control, no ejecuta directamente las acciones".

Los directivos de Plus Ultra eran plenamente conscientes de la red de contactos e influencias que ostentaba Zapatero incluso más allá del propio rescate. Así lo plasmaría Rodolfo Reyes en una conversación que mantiene con Julio Martínez Sola, la otra pieza clave de este engranaje. El presidente de Plus Ultra, en una conversación con Rodolfo Reyes, dice en un mensaje "Zapatero aquí manda", haciendo expresa referencia a su influencia en Venezuela. De hecho, la UDEF también recoge mensajes de una supuesta intermediación del expresidente para que se autoricen unos vuelos de la compañía. “Mañana Zapatero interviene directamente (...) Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España”. Algo que finalmente consigue.

Un despacho, una vivienda... y una secretaria

La Policía Nacional sale del despacho del expresidente Zapatero tras un registro este martes en Madrid EFE

Para canalizar los fondos procedentes de las influencias, Julio Martínez encabezaría formalmente una estructura societaria o “Finance Boutique” de la que se beneficiarían, principalmente, Zapatero y su entorno. "Según se ha detectado del análisis de las evidencias, la estructura societaria emplearía como justificación para amparar la canalización de fondos la suscripción de contratos — principalmente de asesoramiento o consultoría —, en los que consta el compromiso de la entrega de una serie de informes mensuales, así como el asesoramiento continuado en diversas materias. Los clientes abonarían estos servicios en el marco de unas relaciones contractuales que, en apariencia, como se ha plasmado, estaría destinado a encubrir la verdadera finalidad de los pagos: las influencias ejercidas por la red organizada", se recoge en el documento.

Fruto de ese "liderazgo invisible" que emplearía Zapatero, la UDEF señala que su oficina situada en la Calle Ferraz y también su vivienda particular, "operarían como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos, concretamente, desde los equipos que usa el personal a su disposición", citando directamente a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Ella sería el "elemento necesario de transmisión y eventual filtrado de las instrucciones" de Zapatero.

Del análisis conjunto de los correos electrónicos examinados que enviaba Gertrudis, la UDEF deduce que la emisión de facturas por asesorías que cobró Zapatero "no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que, por el contrario, se articula con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas".

Sin embargo, la Policía también explica que "no todas las instrucciones" dadas por el expresidente se formalizan por correo electrónico, por lo que "se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas". Esas instrucciones de "mayor sensibilidad" se habrían hecho en el domicilio de Zapatero, "un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones". Sin embargo, no queda constancia en el informe de ninguna reunión de los integrantes de la trama en ese lugar ni en sus alrededores y sólo detecta un “patrón logístico” en la recepción de envíos en el domicilio, como "cajas de vino" por parte de uno de los presuntos implicados.