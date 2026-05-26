Trump exige que Irán entregue su uranio enriquecido a EEUU: quiere destruir el "polvo nuclear" bajo supervisión internacional

Donald Trump, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Donald Trump acaba de poner sobre la mesa una de las exigencias más delicadas y explosivas de toda la negociación con Irán.

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que el uranio enriquecido iraní deberá ser entregado a Washington para ser destruido, en medio de las conversaciones que ambos países mantienen para cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo.

Y utilizó además una expresión especialmente impactante para referirse al material nuclear iraní.

"El uranio enriquecido (polvo nuclear) será entregado inmediatamente a los Estados Unidos", escribió Trump en Truth Social.

Trump quiere destruirlo dentro o fuera de Irán

El mandatario explicó que el objetivo es eliminar completamente esas reservas de uranio altamente enriquecido.

Según dijo, el material podría ser trasladado a territorio estadounidense para su destrucción o, "preferiblemente", eliminado directamente en Irán o en "otro lugar aceptable" acordado entre ambas partes.

Todo ello bajo supervisión de organismos nucleares internacionales.

Trump no aclaró exactamente cómo se ejecutaría un proceso extremadamente complejo tanto desde el punto de vista técnico como político, pero sus palabras dejan claro que Washington quiere convertir el programa nuclear iraní en uno de los puntos centrales del acuerdo.

El pacto con Irán empieza a generar tensiones

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante los últimos días los contactos diplomáticos y la Casa Blanca da prácticamente por hecho que un acuerdo podría cerrarse pronto.

Pero el contenido del posible pacto empieza ya a provocar tensiones incluso dentro del propio Partido Republicano.

Según distintas filtraciones publicadas en medios estadounidenses, el acuerdo incluiría cuestiones muy sensibles:

Reapertura del estrecho de Ormuz

Levantamiento parcial de sanciones contra Teherán

Una especie de aplazamiento del debate nuclear para fases posteriores

Y eso ha disparado las críticas de varios senadores republicanos cercanos a Trump.

Muchos consideran que Washington está concediendo demasiado a Irán después de meses de tensión militar.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear"

Trump intentó este lunes frenar esas críticas endureciendo públicamente el discurso.

Horas antes de publicar el mensaje sobre el uranio enriquecido, el presidente había asegurado durante un acto oficial en Arlington que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear.

Lo hizo además en un escenario cargado de simbolismo: el homenaje a los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica celebrado durante el Día de los Caídos.

Mientras tanto, desde Teherán siguen rebajando las expectativas sobre un acuerdo inmediato.

Aunque un alto funcionario estadounidense ya había adelantado este domingo a CBS que Irán habría aceptado en principio deshacerse de parte de su uranio altamente enriquecido, las autoridades iraníes insisten en que todavía quedan asuntos muy delicados por resolver.

Y precisamente ahí está el gran miedo internacional.

Porque detrás de todas estas negociaciones sigue sobreviviendo la misma pregunta que lleva años persiguiendo a Oriente Próximo: qué está dispuesto realmente a hacer Irán con su programa nuclear… y hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para frenarlo.